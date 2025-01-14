За что мы платим? Почему в Раде не хотят поднимать тарифы на воду и содержание домов

Интересы потребителей и коммунальных услуг должны быть сбалансированы

Органы местного самоуправления в Украине все чаще поднимают вопрос повышения коммунальных тарифов, однако он требует детального рассмотрения. Так же обоснования требует и смена тарифов на воду.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал народный депутат Украины, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

По его словам, возглавляемая им временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по ценовой и тарифной политике отдельной строкой будет рассматривать стоимость содержания домов.

— Мы всегда задаем вопрос: кому и за что мы платим за содержание внутридомовых сетей тепла и воды, за содержание дома, за ремонты, за лифты, за дератизацию, за уборку и т.д. — говорит о тенденции нардеп. — Органы местного самоуправления хотят повышения этих тарифов (и это в их компетенции), аргументируя, что им не хватает на зарплату дворникам, ремонтникам и т.п.. По ним должна быть отдельная дискуссия буквально в каждом городе. Пусть они обоснуют, на сколько может быть рост тарифа на содержание домов.

Глава ВСК добавил, что предприятия водоснабжения также требуют увеличения цифр в платежках.

— Власть политическим решением пока не дает им повысить эти тарифы. Но у меня нет четкого убеждения, что это повышение необходимо, — говорит первый заместитель председателя парламентского комитета. — Они не предоставили всю аргументацию для такого повышения. Но там тоже может быть тенденция на повышение. По закону, тарифы на газ, поставки тепла и распределение газа — под мораторием. А на воду, на электроэнергию [моратория] нет, поэтому будут дискуссии. Может, на местном уровне, может, на общенациональном…

Они и так идут, поэтому очень серьезный тарифный вопрос зависит от нашей с вами активной профессиональной позиции, от позиции всех потребителей. Мы должны защитить свои интересы, и я максимально готов содействовать сбалансированию интересов потребителей и поставщиков этих услуг. Потому что должны жить все, и мы с вами должны выжить с этими тарифами, но и предприятия не могут "загнуться" и попасть в банкротство, — подытожил Кучеренко.

Ранее "Телеграф" писал, сколько украинцам придется платить за воду в 2025 году.