Українців лякають підняттям тарифів на світло: чого чекати найближчим часом

В Міненерго дали чітку відповідь

Останнім часом Україною шириться інформація про підняття тарифів на світло, зокрема про таку можливість заявив голова Союзу споживачів комунпослуг України Олег Попенко. Проте в Міністерстві енергетики заявили, що це не відповідає дійсності.

"Наразі жодного рішення чи проєкту рішення про перегляд тарифів на електроенергію для населення не існує. Це питання взагалі не стоїть на порядку денному", — повідомили на офіційному Telegram-каналі Міненерго.

У відомстві додали, що поширення неправдивих заяв щодо тарифів – це спроба ворога дестабілізувати ситуацію в Україні. Українців закликали бути уважними та довіряти лише офіційним джерелам.

Нагадаємо, Олег Попенко заявив, що в Україні вже у 2025 році може значно піднятись тариф на електроенергію для населення. Ціна з літа може зрости до 6,7 грн за 1 кВт-год, наразі вона складає 4,23 грн. За його словами, ініціаторами цього нібито виступають міністерство енергетики та НАЕК "Енергоатом".

Як повідомляв "Телеграф", голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності комітету ВР з питань енергетики та ЖКП Сергій Нагорняк своєю чергою заявив, що у 2025 році немає потреби підвищувати ціну на електроенергію. Чинний тариф покриває необхідні витрати.