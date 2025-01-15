Бусифікація - це законно: чи може ТЦК мобілізувати чоловіка без поліції та навпаки

Мобілізацією осіб займається лише ТЦК, поліція немає таких повноважень, однак розшукувати й затримувати громадян, які ухиляються від військового обліку може і ТЦК, і поліція

Військові ТЦК під час мобілізації мають право не лише на мобілізацію особи, а й на її затримування. Своєю чергою працівники поліції можуть перевірити, чи перебуває особа у розшуку, затримати громадянина та доставити його у військкомат, але не мобілізувати його.

Затримання чоловіка може тривати до 3 годин, а у випадку злісної непокори — і до трьох діб. Про це повідомила під час пресконференції заступниця начальника РТЦК та СП у Києві Лариса Козак.

За її словами, поліцейські та військові ТЦК мають законодавче право розшукувати, затримувати та доставляти до ТЦК осіб, які ухиляються від військового обліку. Якщо громадян ігнорує виклики до ТЦК, то в разі добровільної згоди його доставляють для оновлення даних. Однак у разі непокори, правоохоронці складають адміністративний протокол та затримують військовозобов’язаного на термін до трьох діб.

"Якщо громадянин чинить непокору із застосуванням фізичного впливу, термін такого затримання може тривати три доби. Якщо ми говоримо про ті ролики, коли люди, як здається громадськості, насильно поміщаються у транспортні засоби, то, якщо розбирати повною картиною, це була непокора, адміністративний протокол про затримання", — запевнила заступниця начальника ТЦК.

Вона пояснює, що такі дії спрямовані передусім на усунення порушень, пов’язаних із військовим обліком. Водночас затримання та штрафи — це інструмент для забезпечення порядку, а не примусова мобілізація.

Крім того, поліція може бути без військових ТЦК, однак вони можуть лише проводити заходи оповіщення, а не мобілізовувати осіб. Якщо військові ТЦК без поліції, то вони можуть мобілізувати, однак без поліції неможливо перевірити, чи перебуває порушник у розшуку. Тому ТЦК не проведе адміністративне затримання.

Раніше "Телеграф" писав про те, чи можна уникнути мобілізації, якщо чоловік Свідок Єгови.