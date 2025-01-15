Бусификация – это законно: может ли ТЦК мобилизовать мужчину без полиции и наоборот
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Мобилизацией лиц занимается только ТЦК, полиция не имеет таких полномочий, однако разыскивать и задерживать уклоняющихся от военного учета граждан может и ТЦК, и полиция
Военные ТЦК во время мобилизации имеют право не только на мобилизацию личности, но и на ее задержание. В свою очередь сотрудники полиции могут проверить, находится ли человек в розыске, задержать гражданина и доставить его в военкомат, но не мобилизовать его.
Задержание мужчины может длиться до 3 часов, а в случае злостного неповиновения – и до трех суток. Об этом сообщила на пресс-конференции заместитель начальника РТЦК и СП в Киеве Лариса Козак.
По ее словам, полицейские и военные ТЦК обладают законодательным правом разыскивать, задерживать и доставлять в ТЦК лиц, уклоняющихся от военного учета. Если граждан игнорирует вызовы в ТЦК, то в случае добровольного согласия его доставляют для обновления данных. составляют административный протокол и задерживают военнообязанного сроком до трех суток.
"Если гражданин оказывает неповиновение с применением физического воздействия, срок такого задержания может длиться трое суток. Если мы говорим о тех роликах, когда люди, как кажется общественности, насильно помещаются в транспортные средства, то, если разбирать полной картиной, это было неповиновение, административный протокол о задержании", — заверила заместитель начальника ТЦК.
Она объясняет, что такие действия направлены прежде всего на устранение нарушений, связанных с военным учетом. В то же время задержание и штрафы — это инструмент для обеспечения порядка, а не принудительная мобилизация.
Кроме того, полиция может быть без военных ТЦК, однако они могут только проводить меры оповещения, а не мобилизовывать лиц. Если военные ТЦК без полиции, то они могут мобилизовать, однако без полиции невозможно проверить, находится ли нарушитель в розыске. Поэтому ТЦК не произведет административное задержание.
Ранее "Телеграф" писал о том, можно ли избежать мобилизации, если мужчина Свидетель Иеговы.