Ухилянтів пів мільйона. Хто та як їх шукає

Правоохоронці мають лише обмежені засоби для розшуку

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) вже подали у розшук 500 тисяч чоловіків за війну. Розшуком військовозобов'язаних займається не ТЦК, а саме Нацполіція.

Утім є проблема: правоохоронці не можуть оперативно розшукати таку кількість ухилянтів через обмежені засоби. Про те, що ТЦК подало у розшук тисячі військовозобов'язаних, повідомила офіцер Управління комунікацій Командування Сухопутних військ Наталія Кіндратів.

За її словами, за війну у розшук потрапили 500 тисяч чоловіків.

"Понад 500 тисяч осіб за час повномасштабного вторгнення були подані у розшук для органів Національної поліції. Розшуком цих громадян ТЦК не займається — ним займається Національна поліція", — повідомила Кіндратів.

Вона також додала, що оперативно розшукати таку кількість ухилянтів неможливо. Причина в тому, що правоохоронці мають лише обмежені засоби для розшуку.

"Для Національної поліції це не є єдиним обов'язком і розшукати таку кількість людей тими засобами обмеженими, які у них є, теж доволі складно", — каже Кіндратів.

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