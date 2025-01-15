У супермаркеті Івано-Франківська виявили пончик з "сюрпризом" (фото)

Залишається думати, як куля опинилася всередині пончика

В одному із супермаркетів Івано-Франківська купили пончик з вишневою начинкою. На перший погляд, він виглядає як звичайний пончик, але всередині виявився патрон з кулею.

Про це повідомив у Telegram міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. За словами чиновника, фірма-виробник пончика є не місцевою — отже, його могли завезти в область з інших регіонів України.

Тим часом назва супермаркету, де виявили продукт з "сюрпризом", а також назва фірми-виробника ще належить з’ясувати правоохоронним органам.

"Чи справжній це патрон? Як він потрапив до пончика? Поліція з’ясовує деталі", — написав Марцінків.

У соцмережах користувачі висловлювали свої припущення щодо цього.

"Це патрон цілий", "Подарунок", "Добре, що не граната", "З українською начинкою", "Пончик з пророцтвом", "Покупець-чоловік?", "Таємна підготовка до партизанської війни з росіянами", "Кіндер" Сюрприз по-дорослому", "Куля в лоб — так Куля в лоб", — такі зустрічалися коментарі. Користувачі Інтернету також не могли знайти спільної думки щодо калібру патрона: одні пишуть, що це 7.62 мм, інші — 5.45 мм, треті — 12.7 мм.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, як виглядав один із перших сучасних супермаркетів України