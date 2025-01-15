В супермаркете Ивано-Франковска обнаружили пончик с "сюрпризом" (фото)

Остается гадать, как пуля оказалась внутри пончика

В одном из супермаркетов Ивано-Франковска купили пончик с вишневой начинкой. На первый взгляд он выглядит как обычный пончик, но внутри оказался патрон с пулей.

Об этом сообщил в Telegram городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. По словам чиновника, фирма-производитель пончика является не местной — значит, его могли завести в область из других регионов Украины.

Между тем название супермаркета, где обнаружили продукт с "сюрпризом", а также название фирмы-производителя еще предстоит выяснить правоохранительным органам.

"Настоящий ли это патрон? Как он попал в пончик? Полиция выясняет детали", — написал Марцинкив.

В соцсетях пользователи высказывали свои предположения на этот счет.

"Это патрон целый", "Подарок", "Хорошо, что не граната", "С украинской начинкой", "Пончик с предсказанием", "Покупатель-мужчина?", "Тайная подготовка к партизанской войне с русскими", ""Киндер Сюрприз по-взрослому", "Куля в лоб — так Куля в лоб", — такие встречались комментарии. Пользователи Интернета также не могли сойтись во мнении насчет калибра патрона: одни пишут, что это 7.62 мм, другие — 5.45 мм, третьи — 12.7 мм.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как выглядел один из первых современных супермаркетов Украины