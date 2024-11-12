За ціною зарплати: екзотичний фрукт із сюрпризом продають у Київському супермаркеті (відео)
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Екзотичний фрукт із не зовсім приємним запахом продається у столичних супермаркетах.
В одному із супермаркетів мережі "Сільпо" у Києві покупці здивувалися наявності екзотичного фрукту, який рідко зустрічається в Україні. Йдеться про джекфрукт.
Відео опубліковано у столичних Telegram-пабліках. На кадрах видно, що джекфрукт продається за ціною 7000 гривень. У 2024 році це встановлена сума мінімальної зарплати українців.
Джекфрукт, або як його ще називають "індійське хлібне дерево", поширений у Південно-Східній Азії, вважається національним фруктом Бангладеша. Інші назви цієї рослини — напередодні та артокарпус.
Має широку крону та може досягати висоти до 20 метрів. Листя овальної або яйцеподібної форми розташоване на коротких черешках. Плоди великі, досягають маси 35 кг і вкриті шпильками.
Шкірка і насіння зрілого плода мають запах, що нагадує гнилий лук, а ось м’якоть пахне приємно. На смак вона трохи нагадує горіх із присмаком ананаса, манго та дині. Аромат самого дерева має відтінки квітів. У країнах Південно-Східної Азії джекфрукт використовують як для приготування їжі, а й у медичних цілях.
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