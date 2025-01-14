Їздили туди як на свято: як виглядав один із перших сучасних супермаркетів України (фото)

Мешканці Києва, мабуть, пам’ятають, як це було

Багато жителів Києва та гості столиці пам’ятають про існування на Поздняках супермаркету мережі Billa. Він вважається одним із перших сучасних супермаркетів на території України.

Відповідний знімок опублікував киянин Алік Алікович на сторінці "Позняки Осокорки Харківський – житлові масиви Дарницького р-ну Києва" у Facebook. Цей супермаркет був побудований ще в лютому 2000 року. Тоді ж він відчинив двері для відвідувачів.

Джерело: спільнота "Позняки Осокорки Харківський – житлові масиви Дарницького р-ну Києва" у Facebook

У коментарях до публікації користувачі діляться враженнями про цей період.

Що ще відомо з історії

Бренд Billa належить однойменній австрійській компанії, яка була заснована у 1953 році. Після падіння "залізної завіси" компанія відкрила свої представництва у країнах Центральної та Східної Європи (колишній "Соціалістичний блок"), а також у державах пострадянського простору. Згідно з іншою версією, перший супермаркет у Києві було відкрито 1998 року. Йдеться про "Фуршет" на Подолі.

Ось так виглядав супермаркет Billa в останні роки.

Джерело: 24 канал

Джерело: Wikimapia

З 2015 року кількість супермаркетів в Україні почала скорочуватися. У червні 2017 року Billa оголосила про продаж одразу 9 магазинів у регіонах.

У вересні 2020 року мережа супермаркетів Billa пішла з українського ринку — їй на зміну прийшла мережа супермаркетів Novus. Її власником є литовська компанія Consul Trade House UAB.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як розвивалася в Україні мережа супермаркетів АТБ.