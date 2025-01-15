Після поранення на війні українцю дозволили платити менше за аліментами (рішення суду)

Позов чоловіка про зменшення розміру аліментів через травму було задоволено

Шевченківський районний суд міста Чернівці задовольнив позов громадянина України щодо зменшення розміру аліментів через травму під час російсько-української війни.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень. Чоловік з червня 2022 року проходив службу у Збройних силах України та отримував грошові виплати. На виконання відповідної постанови виконавчого провадження військова частина, в якій він служив, знімала з його зарплат на виплату аліментів наступні суми:

за 2023 рік -182 555,02 грн;

за 2024 рік – 164 562,72 грн.

У березні 2023 року чоловік отримав поранення під час бойових дій. У нього виявили:

мінно-вибухову травму;

множинні вогнепальні та осколкові поранення;

відкритий перелом обох нижніх кінцівок.

Чоловік перебував на лікуванні, що підтверджується свідоцтвом про хворобу. На цій підставі військово-лікарська комісія визнала чоловіка непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. Далі було його звільнення з лав ЗСУ за станом здоров’я, визнання його інвалідом та призначення пенсії по інвалідності.

Сторони судового процесу були одружені з 2007 по 2017 роки. За цей час у них народився син. Суд також встановив, що у чоловіка на утриманні всього перебувають двоє дітей: спільний із дружиною син та син дружини від першого шлюбу. Також чоловік утримує непрацездатну матір-пенсіонерку.

На підставі наявності у чоловіка травм та інвалідності, отриманих внаслідок бойових дій по захисту України від збройної агресії Російської Федерації, суд ухвалив рішення зменшити йому виплати аліментів у розмірі 1/7 частки з усіх видів його заробітку (доходу) щомісячно, але не менше 50% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Хмельниччині чоловік звернувся до суду, щоб оскаржити штраф у 17 тисяч гривень, накладений на нього ТЦК за неявку на порядку денному. Позивач виграв справу: суд зобов’язав ТЦК виплатити витрати у розмірі 605,60 грн.