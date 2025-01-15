Повістку не отримував, але штраф за неявку в ТЦК виписали. Що вирішив суд

Чоловік вчасно оновив свої облікові дані

Житель Харкова звернувся до суду, щоб оскаржити штраф у 17 тисяч гривень, накладений на нього ТЦК за неявку за повісткою. Чоловік виграв справу.

Про це стало відомо з відкритого реєстру судових рішень. Позивач стверджував, що начальник ТЦК грубо порушив вимоги статей 278, 279 КУпАП, оскільки при розгляді справи про адміністративне правопорушення не надав чоловіку можливість скористатися своїми правами. Зокрема йому не роз'яснили його права, а також не були з`ясовані всі обставини направлення повістки, належності способу оповіщення про явку до ТЦК, поважності причин неявки за викликом.

У постанові зазначено, що чоловік 29 грудня 2024 року не з`явився за викликом до у строк та місце, зазначені у повістці. Позивач зазначив, що він вчасно уточнив свої облікові дані, та до 29.11.2024 вони не змінилися.

Чоловік додав, що на адресу його місця реєстрації та проживання, а також на електронну адресу жодних повідомлень або повісток про виклик до ТЦК не надходило. Також йому ніхто не телефонував, запрошуючи до ТЦК. Про те, що він нібито проігнорував повістку, чоловік дізнався 17 грудня від дільничного інспектора поліції, і в той же день з`явився до ТЦК.

Позивач просив суд задовольнити його позовні вимоги, розглянути справу без його участі. Представник відповідача на судове засідання не з`явився.

Суд установив, що постанова про штраф не містить посилань на докази, якими підтверджується одержання позивачем повістки про виклик. Ба більше, з огляду на відсутність у справі доказів надсилання на адресу місця проживання позивача належним чином оформленої повістки, у суду виник обґрунтований сумнів в тому, що ця повістка взагалі існувала. Також немає доказів, щодо відправлення її чоловіку у належній формі.

За встановлених обставин суд дійшов висновку, що постанова про штраф за неявку за повісткою в цьому випадку є незаконною. Суд задовольнив позов чоловіка та визнав протиправними дії начальника ТЦК. Постанову про штраф, накладений на позивача, було скасовано.

Також суд ухвалив рішення коштом бюджетних асигнувань стягнути з ТЦК витрати позивача зі сплати судового збору за подання позовної заяви. Йдеться про 1 211 гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Яворівський районний суд Львівської області ухвалив рішення у справі жителя Харківської області, який пішов у СЗЧ (самовільне залишення частини) та був відсутній на службі пів року. Чоловік отримав кілька років позбавлення волі.