Допомогла помилка в повістці: чоловіка оштрафували за неявку до ТЦК, але суд скасував покарання

Дані військовозобов'язаного були актуальними

На Хмельниччині чоловік звернувся до суду, щоб оскаржити штраф у 17 тисяч гривень, накладений на нього ТЦК за неявку за повісткою. Позивач виграв справу.

Суд скасував постанову. Про це стало відомо з рішення суду, опублікованого після розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження.

Причиною скасування штрафу стала помилка в адресі, за якою було надіслано повістку. Як встановив суд, адреса, вказана в повістці, не відповідала фактичному місцю проживання особи, хоча актуальні дані були наявні в ТЦК. Повістка повернулася з відміткою про неправильну або відсутню адресу.

Суд наголосив, що належним підтвердженням повідомлення про виклик до ТЦК є особистий підпис про отримання повістки, відеозапис вручення або інформація від поштового оператора про вручення чи відмову від отримання. У цій справі таких підтверджень не було надано.

Враховуючи ці обставини, суд визнав відсутність достатніх доказів порушення і скасував постанову про накладення штрафу, закривши справу. Окрім цього, було вирішено стягнути з ТЦК на користь позивача судові витрати у розмірі 605,60 грн.

Раніше "Телеграф" писав, що чоловік отримав штраф за неявку в ТЦК, але повістки не було. Що вирішив суд.