Українець через суд домігся перерахунку та підвищення пенсії

Судді стали на бік позивача і повністю задовольнили його вимоги

Житель Волинської області через суд домігся перерахунку та виплати йому підвищеної чорнобильської пенсії. Чоловік є інвалідом 2 групи через захворювання, яке пов’язане із наслідками аварії на Чорнобильській АЕС.

Позивач не зміг домогтися справедливого перерахунку виплат у Пенсійному фонді і був змушений звернутися до суду, де його позов було повністю задоволено. Про це стало відомо із Єдиного державного реєстру судових рішень.

Підвищені чорнобильські пенсії було скасовано у 2014 році, але у 2020 Конституційний суд їх повернув. При цьому особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, їх все одно не платили. І ось жителю Волинської області вдалося досягти справедливості.

"На думку позивача, нарахування та виплату пенсії за інвалідністю відповідач (Пенсійний фонд) має здійснювати з розрахунку восьми мінімальних розмірів державної пенсії за віком, а тому звернувся до відповідача з проханням здійснити перерахунок основної пенсії у зазначеному розмірі", — йдеться у рішенні суду.

Однак у Пенсійному фонді чоловікові відмовили у перерахунку пенсії і він був змушений вирушити до суду.

Позивач довів, що він постраждав внаслідок Чорнобильської катастрофи та перебуває на обліку в управлінні Пенсійного фонду як отримувач пенсії по інвалідності. Суд врахував усі обставини справи та задовольнив позов чоловіка.

Суд зобов’язав Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області здійснити перерахунок та виплату пенсії у розмірі восьми мінімальних пенсій за віком з урахуванням раніше виплачених пенсій.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року в Україні буде змінено умови для виходу на пенсію у 60 та 63 роки через підвищення страхового стажу, необхідного для призначення цих виплат. Тривалість страхового стажу зростатиме з кожним роком, аж до 2028 року.

Таким чином, щоб вийти на пенсію у 60 років у 2028 році, потрібно буде мати не менше 35 років стажу. При цьому з 1 січня 2028 року, за наявності 40 і більше календарних років страхового стажу, пенсія за віком призначається незалежно від віку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що якщо для виходу на пенсію в українців не вистачає трудового стажу, то додаткові місяці і навіть роки можна докупити. У 2025 році для зарахування одного повноцінного місяця стажу потрібно заплатити 1760 гривень. При цьому купити рік стажу буде не всім по кишені, адже за нього треба буде викласти 21 480 гривень.