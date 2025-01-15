После ранения на войне украинцу разрешили платить меньше по алиментам (решение суда)

Иск мужчины об уменьшении размера алиментов из-за травмы был удовлетворен

Шевченковский районный суд города Черновцы удовлетворил иск гражданина Украины об уменьшении размера алиментов по причине получения травмы во время российско-украинской войны.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном на сайте Единого государственного реестра судебных решений. Мужчина с июня 2022 года проходил службу в Вооруженных силах Украины и получал денежные выплаты. Во исполнение соответствующего постановления исполнительного производства воинская часть, в которой он служил, снимала с его зарплат на выплату алиментов следующие суммы:

за 2023 год –182 555,02 грн;

за 2024 год – 164 562,72 грн.

В марте 2023 года мужчина получил ранения в ходе боевых действий. У него обнаружили:

минно-взрывную травму;

множественные огнестрельные и осколочные ранения;

открытый перелом обеих нижних конечностей.

Мужчина находился на лечении, что подтверждается свидетельством о болезни. На данном основании военно-врачебная комиссия признала мужчину непригодным к военной службе с исключением с военного учета. Далее последовало его увольнение из рядов ВСУ по состоянию здоровья, признание его инвалидом и назначение пенсии по инвалидности.

Стороны судебного процесса находились в браке с 2007 по 2017 годы. За это время у них родился сын. Суд также установил, что у мужчины на иждивении всего находятся двое детей: совместный с женой сын и сын жены от первого брака. Также мужчина содержит нетрудоспособную мать-пенсионерку.

На основании наличия у мужчины травм и инвалидности, полученных в результате боевых действий по защите Украины от вооруженной агрессии Российской Федерации, суд принял решение уменьшить ему выплату алиментов в размере 1/7 доли по всем видам его заработка (дохода) ежемесячно, но не менее 50% прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Хмельницкой области мужчина обратился в суд, чтобы обжаловать штраф в 17 тысяч гривен, наложенный на него ТЦК за неявку по повестке. Истец выиграл дело: суд обязал ТЦК выплатить издержки в размере 605,60 грн.