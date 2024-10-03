Українські батьки стали краще платити аліменти: у Мін'юсті назвали несподівану причину

Пояснення просте

Українські чоловіки почали більш сумлінно платити аліменти. У Міністерстві юстиції пов'язують цей факт з тим, що неплатники аліментів втрачають право на відстрочку від мобілізації.

Керівник Центрального управління Міністерства юстиції Кирило Міненко розповів в ефірі телемарафону, що порівняно з 2023 роком кількість сплачених аліментів в Україні зросла. За його словами, чоловіки більш сумлінно підходять до своїх батьківських обов'язків, бо не хочуть втратити право на відстрочку.

"Якщо заборгованість по аліментах перевищує три місяці, то фактично вважається, що батько не утримує своїх дітей належним чином, і в такому разі він може бути позбавлений відстрочки від мобілізації", – пояснив Міненко.

Нагадаємо, якщо багатодітний батько має заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці, він втрачає право на відстрочку. Проте у разі погашення заборгованості право на відстрочку буде повернуто.

Як повідомляв "Телеграф", станом на квітень цього року в Україні було понад півмільйона чоловіків, які перебувають у списку боржників зі сплати аліментів. 180 тисяч із них не виплачували кошти понад три місяці.