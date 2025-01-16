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Мобилизация в Украине продолжается: что должно быть указано в повестке

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
Что должно быть указано в повестке Новость обновлена 16 января 2025, 15:57
Что должно быть указано в повестке. Фото Коллаж "Телеграфа"

На эти данные обязательно нужно обращаться внимание

В Украине продолжают выдавать повестки мужчинам призывного возраста в рамках общей мобилизации. Существуют необходимые требования, которым повестка должна соответствовать.

В бланке должны быть указаны не только ФИО, дата и причина вызова в ТЦК, но и другие важные данные. Об этом пишет РБК-Украина.

При получении повестки необходимо обязательно явиться в военкомат в указанный срок для уточнения.

В повестке указываются:

  • фамилия, собственное имя и отчество и дата рождения гражданина, которому адресована повестка;
  • наименование районного (городского) ТЦК (или его отделов) выдавшего повестку;
  • цель вызова в ТЦК;
  • место, день и время явки по вызову;
  • наименование должности, собственное имя и фамилию, подпись должностного лица, выдавшего повестку, и дата его подписания — для повесток, оформленных на бланке. Такие повестки скрепляются гербовой печатью;
  • фамилия и имя руководителя ТЦК или его отдела, дата наложения квалифицированной электронной подписи — для повесток, сформированных с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов;
  • регистрационный номер повестки;
  • разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что грозит за игнорирование повестки в 2025 году. В частности, речь идет о штрафах и даже лишении свободы.

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#Повестки #Мобилизация в Украине