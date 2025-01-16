Мобилизация в Украине продолжается: что должно быть указано в повестке

На эти данные обязательно нужно обращаться внимание

В Украине продолжают выдавать повестки мужчинам призывного возраста в рамках общей мобилизации. Существуют необходимые требования, которым повестка должна соответствовать.

В бланке должны быть указаны не только ФИО, дата и причина вызова в ТЦК, но и другие важные данные. Об этом пишет РБК-Украина.

При получении повестки необходимо обязательно явиться в военкомат в указанный срок для уточнения.

В повестке указываются:

фамилия, собственное имя и отчество и дата рождения гражданина, которому адресована повестка;

наименование районного (городского) ТЦК (или его отделов) выдавшего повестку;

цель вызова в ТЦК;

место, день и время явки по вызову;

наименование должности, собственное имя и фамилию, подпись должностного лица, выдавшего повестку, и дата его подписания — для повесток, оформленных на бланке. Такие повестки скрепляются гербовой печатью;

фамилия и имя руководителя ТЦК или его отдела, дата наложения квалифицированной электронной подписи — для повесток, сформированных с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов;

регистрационный номер повестки;

разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что грозит за игнорирование повестки в 2025 году. В частности, речь идет о штрафах и даже лишении свободы.