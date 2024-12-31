Не лише штраф: що загрожує за ігнорування повістки у 2025 році

Така дія може спричинити серйозні правові наслідки

У 2025 році чоловіки в Україні продовжать отримувати повістки і за їхнє ігнорування можуть бути серйозні наслідки. Зокрема, йдеться про штрафи і навіть позбавлення волі.

Військовозобов’язані повинні перебувати на обліку, своєчасно прибувати до ТЦК на виклик, проходити медичний огляд, навчання та вирушати на службу. Про це пише 24 канали.

Неявка в ТЦК може спричинити серйозні правові наслідки.

Що буде, якщо не з’явитися по повістці в ТЦК

Ігнорування цієї вимоги карається адміністративною чи кримінальною відповідальністю. Так, за неявку по повістці, псування військово-облікових документів або ненадання актуальних даних передбачено штраф:

для фізичних осіб – від 17 до 25,5 тисячі гривень;

для юридичних – від 34 до 59 тисяч гривень.

Кримінальна відповідальність передбачена для тих, хто пройшов медичну комісію, але не прийшов по "бойовій повістці". У такому разі людині може загрожувати до 5 років позбавлення волі. За пом’якшуючих обставин можлива умовна відповідальність із випробувальним строком.

До речі, зараз повістки вже надсилають також замовними листами. За його ігнорування передбачено штраф до 25 тисяч гривень, навіть якщо документ не було отримано особисто.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з чоловіків отримає відстрочку від мобілізації з 1 січня. Постанова Кабміну №560 визначає категорії громадян, які мають право на відстрочення чи звільнення від мобілізації. Зокрема, до цього списку потрапляють студенти.