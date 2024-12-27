Хто з українців у 2025 році може отримати повістку від ТЦК в першу чергу

Існує низка фахівців, на яких спостерігається підвищений попит в армії

В Україні продовжується дія загальної мобілізації. Це означає, що багато громадян отримуватимуть повістки від ТЦК і у 2025 році.

"Телеграф" розповідає про те, кого в січні мобілізують в першу чергу. Як уже неодноразово зазначало військове керівництво країни, в першу чергу для доукомплектації армії потрібні люди з бойовим досвідом.

Також існує низка фахівців, на яких спостерігається підвищений попит у армії. Ймовірно, такі громадяни мають шанс отримати повістку в першу чергу.

За словами представника МОУ Дмитра Лазуткіна, армія найбільше потребує:

операторів БПЛА;

айтішників;

водіїв;

стрілків;

розвідників.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли має прийти штраф від ТЦК, якщо чоловік не з’явився за повісткою.

Також "Телеграф" ми повідомляли про те, хто з чоловіків отримає відстрочку від мобілізації з 1 січня. Постанова Кабміну №560 визначає категорії громадян, які мають право на відстрочення чи звільнення від мобілізації. Зокрема, до цього списку потрапляють студенти.