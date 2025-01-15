Ще одна категорія українців зможе оформити відстрочку від мобілізації

Через деякі нюанси ця категорія громадян раніше не могла отримати відстрочку

Кабінет Міністрів України прийняв постанову, що дозволить рідним зниклих безвісти за особливих обставин отримати відстрочку від мобілізації. Відповідне рішення має усунути юридичну колізію, яка раніше створювала перешкоди для отримання відстрочки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ. Там зазначають, що постанову ухвалив Уряд за ініціативою МВС.

Раніше для отримання відстрочки необхідно було звертатися до суду , аби офіційно визнати особу зниклою безвісти. Однак чинне законодавство не передбачало чіткої процедури ухвалення такого рішення . Тому родичі зниклих безвісти військових, були позбавлені можливості отримати відстрочку.

Тепер для оформлення відстрочки достатньо отримати витяг із Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Як отримати витяг

У МВС зазначають, для отримання Витягу необхідно подати до Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин):

запит на отримання витягу (запит подається в довільній формі з обов’язковим зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, дати народження особи, стосовно якої робиться запит; ступеню рідства з особою; поштову чи електронну адресу, куди необхідно відправити витяг);

копію документа, що посвідчує особу;

копії документів, що підтверджують родинні зв’язки з особою, стосовно якої робиться запит.

Запит з копіями відповідних документів необхідно надіслати:

на поштову адресу: Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (Секретаріат Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин), вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01601;

на електронну адресу: [email protected].

Більше інформації щодо отримання Витягу за посилання.

Раніше "Телеграф" писав, як отримати відстрочку від мобілізації, якщо родич загинув на війні. Юристи розповіли, чи можуть родичі загиблих воїнів виїжджати за кордон.