Україну накриє "термічна аномалія": чого очікувати від погоди 17 січня

Тепла погода протримається в Україні ще кілька днів

Природа підготувала українцям незвичний сценарій на 17 січня. Холод атакуватиме з півдня, хоча зазвичай ця частина країни найтепліша.

Нічні морози утворять холодний коридор від Закарпаття через Поділля, Чернівецьку область і до самого Приазов'я. Про це відома синоптикиня Наталка Діденко написала у своєму Telegram-каналі.

У південних областях вночі похолодає до -4 градусів. Решта території України відчує лише легкий мороз близько нуля. Вдень картина різко зміниться – на півдні потеплішає до +5 градусів, тоді як в інших регіонах температура не підніметься вище +3.

На Лівобережжі пройде мокрий сніг з дощем. Правобережна Україна залишиться без опадів. Головна небезпека 17 січня – сильний північно-західний вітер, тому краще бути обережними на вулиці.

Тепла погода протримається в Україні ще кілька днів. Справжні морози синоптики прогнозують після 23 січня.

Погода у Києві

Столицю 17 січня огорнуть хмари. Опадів не очікується. Температура повітря коливатиметься від 0 до +2 градусів. Посилиться північно-західний вітер.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Україну повертається снігова погода. Відразу кілька областей накриють опади.