В Україну повертається снігова погода. Де і коли чекати на опади (карта)

Відразу кілька областей накриють опади

В Україну повернеться снігова погода. Однак навідається вона лише у кілька областей і лише на добу.

Така інформація з’явилася на сайті погодного радару Ventusky. Згідно з прогнозом синоптиків, опади слід очікувати у західній, північній та центральній частинах країни.

Так, сніг розпочнеться зранку 15 січня у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській, а також Сумській та Чернігівській областях. Синоптики прогнозують, що протягом усього дня та ночі погода буде сніжною. В інших областях тим часом опадів не очікується.

Погода на ранок 15 січня

Погода на ранок 16 січня

У четвер, 16 січня, сніг буде у Львівській, Тернопільській, Полтавській, Дніпропетровській та Донецькій областях. Вже увечері погода налагодиться та опадів не передбачається.

Погода на ранок 16 січня

Погода на вечір 16 січня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні у січні та лютому поточного року. Народний синоптик Володимир Деркач зробив прогноз до кінця зими. За його словами, будуть температурні "гойдалки". Січень 2025 буде досить теплим як для зими. А кінець лютого цього року особливо порадує своєю погодою.