В Україну повертається снігова погода. Де і коли чекати на опади (карта)
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Відразу кілька областей накриють опади
В Україну повернеться снігова погода. Однак навідається вона лише у кілька областей і лише на добу.
Така інформація з’явилася на сайті погодного радару Ventusky. Згідно з прогнозом синоптиків, опади слід очікувати у західній, північній та центральній частинах країни.
Так, сніг розпочнеться зранку 15 січня у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській, а також Сумській та Чернігівській областях. Синоптики прогнозують, що протягом усього дня та ночі погода буде сніжною. В інших областях тим часом опадів не очікується.
У четвер, 16 січня, сніг буде у Львівській, Тернопільській, Полтавській, Дніпропетровській та Донецькій областях. Вже увечері погода налагодиться та опадів не передбачається.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні у січні та лютому поточного року. Народний синоптик Володимир Деркач зробив прогноз до кінця зими. За його словами, будуть температурні "гойдалки". Січень 2025 буде досить теплим як для зими. А кінець лютого цього року особливо порадує своєю погодою.