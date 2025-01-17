Украину накроет "термическая аномалия": чего ожидать от погоды 17 января
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Теплая погода продержится в Украине еще несколько дней
Природа подготовила украинцам необычный сценарий 17 января. Холод будет атаковать с юга, хотя обычно эта часть страны самая теплая.
Ночные морозы образуют холодный коридор от Закарпатья через Подолье, Черновицкую область и до самого Приазовья. Об этом известная синоптик Наталья Диденко написала в своем Telegram-канале.
В южных областях ночью похолодает до -4 градусов. Остальные территории Украины ощутят лишь легкий мороз около нуля. Днем картина резко изменится – на юге потеплеет до +5 градусов, в то время как в других регионах температура не поднимется выше +3.
На Левобережье пройдет мокрый снег с дождем. Правобережная Украина останется без осадков. Главная опасность 17 января – сильный северо-западный ветер, поэтому лучше осторожничать на улице.
Теплая погода продержится в Украине еще несколько дней. Настоящие морозы синоптики прогнозируют после 23 января.
Погода в Киеве
Столицу 17 января окутают облака. Осадков не ожидается. Температура воздуха будет колебаться от 0 до +2 градусов. Усилится северо-западный ветер.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украину возвращается снежная погода. Сразу несколько областей накроют осадки.