На Україну чекає похолодання, сніг та ожеледь: кому не пощастить з погодою 13 січня

Синоптик розповіла, де зіпсується погода найближчим часом

На початку робочого тижня погода в Україні принесе невеликий мороз, сніг та ожеледь. Однак це торкнеться лише кількох областей.

Про це у своєму Telegram-каналі пише синоптик Наталія Діденко. За її прогнозом, уже вдень 13 січня антициклон Beate витіснять опади.

"Вночі та вранці невеликий сніг пройде на заході та у східних областях України, проте, вдень антициклон Beate витіснить опади з нашої території та, як я вже сказала, підсушить поверхню та повітря", — йдеться у повідомленні.

У Києві 13 січня опади не очікуються. При цьому на дорогах буде ожеледиця. Вночі температура повітря буде на рівні -2...-4 градуси, а вдень — близько 0.

Діденко каже, що з 16 січня вже можна чекати на невелике потепління.

На сайті Укргідрометцентру повідомляється, що у південних та східних областях можливий невеликий дощ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні у січні та лютому поточного року. Народний синоптик Володимир Деркач зробив прогноз до кінця зими. За його словами, будуть температурні "гойдалки". А кінець лютого особливо потішить своєю погодою.