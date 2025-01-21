Жодне рішення Трампа не створить для України дива, все залежить від нас — Гудименко

За словами ветерана, світова спільнота реагує на силу і динамічні успіхи

Прихід до влади Дональда Трампа може суттєво змінити баланс у глобальній політиці, адже він тяжіє до сильних лідерів і прагматичних рішень. Україна не може дозволити собі зволікати, адже кожна втрата часу посилює ризики як на міжнародній арені, так і на полі бою.

Про це молодший сержант ЗСУ у відставці, член Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони та голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко розповів в інтерв’ю телеканалу "Фабрика новин".

"Світ змінюється дуже швидко. Посилення проросійських ультраправих сил у Європі, конфлікт між США і Китаєм, прихід до влади Трампа — все це показує, що ми не можемо залишатися такими, як учора, та очікувати інших результатів завтра. Як у книзі Льюїса Керрола, "щоб залишатися на місці, треба бігти дуже швидко". Нам потрібно діяти, щоб хоча б стабілізувати лінію фронту, яка змінюється кілька разів на день", — ділиться Юрій Гудименко.

За словами ветерана, світова спільнота реагує на силу і динамічні успіхи. Якщо ми хочемо залишатися в центрі уваги і отримувати підтримку, потрібно показувати не лише стабільність, а й проривні дії.

"Трамп поважає силу та успіх, незалежно від того, яким чином вони досягаються — законним чи ні. Тому для успішних переговорів із новою адміністрацією США нам потрібно демонструвати переваги. Наша нинішня стратегічна позиція слабша, ніж могла б бути. Ми втратили момент, коли зайшли в Курську область — це був би ідеальний час для переговорів. Тепер світ сприймає це як даність, а постійні повідомлення про відступи з інших регіонів лише закріплюють враження нашої слабкості. Щоб змінити ситуацію, необхідно демонструвати успіх на полі бою та вести складну дипломатичну гру. Наївно сподіватися, що Трамп вирішить наші проблеми. Колись ми очікували бойову авіацію F-16 як диво, сьогодні ці літаки виконують свої завдання на полі бою, але радикально змінити ситуацію їм не вдалося. Тому жодне рішення Трампа не створить для України дива, все залежить лише від нас", — підкреслив Гудименко.