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Питання мігрантів, енергетики та клімату. Які зміни очікують на США після інавгурації Трампа

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Дональд Трамп та Джо Байден Новина оновлена 20 січня 2025, 16:48
Дональд Трамп та Джо Байден. Фото Колаж "Телеграфу"

Трамп планує радикальні зміни для США

Скасування майже сотні указів експрезидента США Джо Байдена майбутнім головою штатів Дональдом Трампом включатиме і зміну стратегії щодо кордону з Мексикою.

Про це пише The Telegraph. Зазначається, що керувати цим буде майбутній голова прикордонної служби Том Хоман, який неодноразово обіцяв покласти край принципу "піймав-відпустив".

Тобто за цим принципом нелегальних мігрантів відпускали, а не затримували на час ведення слідства та суду. Майбутній пакет заходів — кардинальні зміни імміграційної політики. Вони торкнуться іммігрантів, які вже перебувають у Сполучених Штатах, і мігрантів, які шукають притулку на кордоні США та Мексики. Це, своєю чергою, започаткує репресії у сфері імміграції, які матимуть наслідки для людей по всій країні.

Окрім питання мігрантів з Мексики Трамп буде серйозно скеровувати увагу на енергетику США на законодавчому рівні. Як писав Bloomberg, він оголосить надзвичайний стан в енергетиці. Президент США готовий залучити надзвичайні повноваження в рамках свого плану зі стимулювання внутрішнього виробництва енергії. Він має намір скасувати рішення президента Джо Байдена щодо боротьби зі зміною клімату.

Подейкують, що він може обмежити буріння нафтових свердловин в Арктиці, вихід з Паризької домовленості щодо клімату, який має сповільнити темпи глобального потепління та надати податкові стимули для електромобілів. Зокрема скасувати податкові пільги у розмірі 7,5 тисяч доларів.

До того ж 47-й президент націлиться і на політику федерального уряду щодо різноманітності та залучення попередньої адміністрації.

Зауважимо, що вже опубліковано мапу заходів безпеки під час інавгурації Трампа та перекриття периметра навколо Білого дому. Церемонія відбудеться 20 січня у Вашингтоні. Захід проходитиме у приміщенні через аномально низькі температури у столиці.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли і де можна подивитися онлайн-трансляцію інавгурації Трампа українською.

Теги:
#США #Дональд Трамп