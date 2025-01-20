Питання мігрантів, енергетики та клімату. Які зміни очікують на США після інавгурації Трампа

Трамп планує радикальні зміни для США

Скасування майже сотні указів експрезидента США Джо Байдена майбутнім головою штатів Дональдом Трампом включатиме і зміну стратегії щодо кордону з Мексикою.

Про це пише The Telegraph. Зазначається, що керувати цим буде майбутній голова прикордонної служби Том Хоман, який неодноразово обіцяв покласти край принципу "піймав-відпустив".

Тобто за цим принципом нелегальних мігрантів відпускали, а не затримували на час ведення слідства та суду. Майбутній пакет заходів — кардинальні зміни імміграційної політики. Вони торкнуться іммігрантів, які вже перебувають у Сполучених Штатах, і мігрантів, які шукають притулку на кордоні США та Мексики. Це, своєю чергою, започаткує репресії у сфері імміграції, які матимуть наслідки для людей по всій країні.

Окрім питання мігрантів з Мексики Трамп буде серйозно скеровувати увагу на енергетику США на законодавчому рівні. Як писав Bloomberg, він оголосить надзвичайний стан в енергетиці. Президент США готовий залучити надзвичайні повноваження в рамках свого плану зі стимулювання внутрішнього виробництва енергії. Він має намір скасувати рішення президента Джо Байдена щодо боротьби зі зміною клімату.

Подейкують, що він може обмежити буріння нафтових свердловин в Арктиці, вихід з Паризької домовленості щодо клімату, який має сповільнити темпи глобального потепління та надати податкові стимули для електромобілів. Зокрема скасувати податкові пільги у розмірі 7,5 тисяч доларів.

До того ж 47-й президент націлиться і на політику федерального уряду щодо різноманітності та залучення попередньої адміністрації.

Зауважимо, що вже опубліковано мапу заходів безпеки під час інавгурації Трампа та перекриття периметра навколо Білого дому. Церемонія відбудеться 20 січня у Вашингтоні. Захід проходитиме у приміщенні через аномально низькі температури у столиці.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли і де можна подивитися онлайн-трансляцію інавгурації Трампа українською.