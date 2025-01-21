Никакое решение Трампа не создаст для Украины чуда, все зависит от нас — Гудыменко

По словам ветерана, мировое сообщество реагирует на силу и динамичные успехи

Приход к власти Дональда Трампа может существенно изменить баланс в глобальной политике, ведь он тяготеет к сильным лидерам и прагматичным решениям. Украина не может позволить себе медлить, ведь каждая потеря времени усугубляет риски как на международной арене, так и на поле боя.

Об этом младший сержант ВСУ в отставке, член Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны и глава ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудыменко рассказал в интервью телеканалу "Фабрика новин".

"Мир меняется очень быстро. Усиление пророссийских ультраправых сил в Европе, конфликт между США и Китаем, приход к власти Трампа — все это показывает, что мы не можем оставаться такими, как вчера, и ожидать других результатов завтра. Как в книге Льюиса Кэррола, "чтобы оставаться на месте, надо бежать очень быстро". Нам нужно действовать, чтобы хотя бы стабилизировать линию фронта, которая меняется раз в день", — делится Юрий Гудыменко.

По словам ветерана, мировое сообщество реагирует на силу и динамичные успехи. Если мы хотим оставаться в центре внимания и получать поддержку, нужно показывать не только стабильность, но прорывные действия.

"Трамп уважает силу и успех, независимо от того, каким путем они достигаются — законным или нет. Поэтому для успешных переговоров с новой администрацией США нам нужно демонстрировать преимущества. Наша нынешняя стратегическая позиция слабее, чем могла бы быть. Мы потеряли момент, когда зашли в Курскую область — это было бы идеальное время для переговоров. Теперь мир воспринимает это как данность, а постоянные сообщения об отступлениях из других регионов только закрепляют впечатление нашей слабости. Чтобы изменить ситуацию, необходимо демонстрировать успех на поле боя и вести сложную дипломатическую игру. Наивно надеяться, что Трамп решит наши проблемы. Когда-то мы ожидали боевой авиации F-16 как чудо, сегодня эти самолеты выполняют свои задачи на поле боя, но радикально изменить ситуацию им не удалось. Поэтому ни одно решение Трампа не создаст для Украины чуда, все зависит только от нас", — подчеркнул он. Гудыменко.