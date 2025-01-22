Прилетіти може будь-коли. Як отримати гроші, якщо вибухом вибило вікно чи згоріла квартира

Відшкодування чи ремонт можливі, але треба буде почекати

Росіяни продовжують обстріли українських міст у холодну пору року, завдаючи збитків оселям. Вибиті вікна та ушкоджені будинки можливо відновити за кошти держави та благодійних організацій. Проте тут варто знати нюанси.

Існує цілий ряд бюрократичних моментів, про які варто знати заздалегідь та не втрачати час у критичній ситуації. Наприклад, вам можуть знадобитися докази, про які не подумаєш одразу: як-от акт від поліції з усіма вашими даними, номер провадження, фото й відео зі сфотографованими й прокоментованими деталями, а також терпіння та час.

"Телеграф" поспілкувався з адвокатом юридичної компанії "Правова Позиція" Олександром Сичовим, який має успішні кейси із відшкодуванням коштів, та з українцями, які мають досвід звернень до держустанов після знищення майна.

Як отримати кошти. Пояснення адвоката

Адвокат Олександр Сичов називає два найпоширеніших зараз варіанти звернень: онлайн через "Дію" (треба додати фотографії) та офлайн шляхом подання заяви до Управління соціального захисту населення (УСЗН).

Для цих обох випадків потрібно, аби було повідомлення у поліцію. Попросіть також у правоохоронців номер провадження, він вам знадобиться на наступних етапах. Бажано мати фотографії руйнування та знайти свідків — вони мають розписати, що вони бачили і це має бути зафіксованим. По суті, цього буде достатньо.

Пояснюємо, як правильно повідомити про свої збитки. Важливо дотримуватися процедури

Щодо звернення у соцзахист. У кожному районі міста є Управління соціального захисту населення. Ось список адрес і телефонів у Києві, або можна просто ввести це у гугл-картах та прийти туди.

Зразки заяв є на місці. В УСЗН скрізь є термінали, де потрібно за допомогою консультанта ввести потребу, з якою ви звернулися — стосовно зруйнованого майна. Далі вас скерують до відповідних спеціалістів, для того, щоб зареєструватися.

"Найчастіше це (звернення, — Ред.) далі йде у місцеве самоврядування, вони швидко розглядають та компенсують. Тобто, якщо вже людина установила вікна за свої кошти — компенсують, якщо ні — знаходять підрядника, який це встановлює", — пояснив механізм адвокат.

Щодо подачі заявки у ЦНАП, то спершу варто зателефонувати та впевнитися, що ваше відділення цим займається (питайте, чи приймають повідомлення про пошкоджене майно).

Коли кошти не відшкодують: обмеження та нюанси

Відшкодування неможливе, якщо ви зараз перебуваєте на окупованій території. Таких звернень багато, зазначає юрист. Але, на жаль, поки держава не вигадала механізмів, тому у цьому випадку варіантів наразі немає.

Допомога недоступна для людей, які підпадають під санкції від держави або мають судимості за злочини проти національної безпеки України. Це також поширюється на їхніх спадкоємців. Тому вам може знадобитися довідка про несудимість, це можна зробити у "Дії".

Кому відмовлять у компенсації за пошкоджене майно. Інфографіка "Телеграфу"

Є нюанси відшкодування залежно від міста. У деяких містах, таких як Київ та Чернігів, місцева влада може не компенсувати вартість розбитих вікон на заскленому балконі у багатоквартирному будинку (якщо це не було передбачено конструкцією при спорудженні і це була ініціатива мешканців). Проте, якщо це приватний будинок, де ви сам собі архітектор, вартість відшкодовують.

Іншою незручністю є те, що повідомлення про пошкодження майна має подати саме власник, а не орендар. Якщо у житла кілька співвласників, заяву про виплату подає один із них. Але це має бути та сама людина, що подала повідомлення про пошкодження.

Вдалося повернути кошти за всю квартиру. Приклад Краматорська

Адвокат пригадав успішні кейси відшкодування на прифронтових територіях. Так, у Краматорську на Донеччині була повністю зруйнована квартира, але її власники повністю отримали компенсацію за оселю на етапі досудового врегулювання. У тому випадку руйнування в будинку були великими — знищені 5 квартир в одному під’їзді.

"Тобто, оцінювали квартиру і по такій же квадратурі, як там, робили оцінку і компенсовували. Власнику компенсували в районі 2 мільйонів гривень — скільки квартира б саме коштувала", — говорить Сичов.

Людина має бути обізнаною у процедурі, аби все правильно довести. Якщо ж людина необізнана, то можна помилитися і "завести" себе в суди. Суд же може тривати роками.

"Головне, щоб були правовстановлюючі документи на квартиру. Приїхала комісія, оцінила, що дійсно житло ніяким чином вже не відновити. І компенсували людям по житловому сертифікату", — каже Сичов.

Якщо державні органи відмовляються компенсувати пошкодження, це має бути не усна відмова, а письмова. І далі вже доведеться звертатися до суду та зобов'язати вчинити певні дії.

ВИПАДОК 1. Відновили майно за 2 години, — історія ветерана

Своєю історією успіху з "Телеграфом" про швидке врегулювання поділився ветеран, який у 2023 році якраз перебував у Куп’янську. Чоловік разом з іншими військовими зупинявся у хаті місцевих, за два метри від якої розірвався снаряд. Вибуховою хвилею винесло вікна та поруйнувало дах.

"Хата належала жінці та її брату. І от ми покликали цього брата… кажемо, що треба швиденько зробити зараз, тому що ми ж у тебе фактично її (хату, — ред.) знімаємо. Нам тут треба жити", — розповідає ветеран.

Разом з власником військові пішли до місцевого ЦНАПу, де можна було обрати одну з опцій: написати заяву на гроші на подальшу відбудову чи написати заяву на отримання будматеріалів для ремонту зараз.

Перед цим один із військових викликав поліцію, бо він знав цю процедуру, покликав господаря і поліцейські зафіксували пошкодження. Далі усі поїхали заїхали в поліцію і взяли копію відкриття кримінального провадження. Вже у самому ЦНАПі просили номер кримінального провадження, відкритого поліцію. У спеціальному підрозділі показали цю копію провадження, фотографії руйнувань і там же зі слів оцінили пошкодження. Підрахували орієнтовну кількість матеріалу, потрібну для швидкого ремонту.

"Там було вибито 5 вікон і кілька листків шиферу. Запропонували взяти фанерні плити або почекати на скло. Якраз йшли обстріли, тому обрали фанеру. Нам розповіли, що вікна ніхто не брав. На місці отримали накладну на шифер та додаткову плівку, на яку варто класти шифер. Перед нами у черзі людям точно такі самі документи виписували. Єдина проблема була — забезпечити машину для поїздки на склад по шифер. Але загалом весь процес зайняв близько 2 годин разом із поліцією", — розповідає ветеран.

Ремонтні роботи чоловіки одразу провели самостійно. Також була опція приїхати на наступний день, отримати кошти для того, щоб найняти ремонтника, та оплатити його послуги. Але чекати не стали.

ВИПАДОК 2. Мешканці Дніпра чекають вікон шостий місяць

У Дніпрі мешканці кількох будинків вже шостий місяць чекають з плівками на вікнах. Хтось не дочекався та встановив їх за власний кошт. Потужний вибух в липні 2024 року вибив скло та декому навіть повиносив шибки, адже на дах упав уламок.

Фото: Сергій Лисак, Дніпропетровська ОВА

За словами мешканця п’ятиповерхівки навпроти будинку на фото, він дивом вцілів, бо у час обстрілу перебував на вулиці. Вдома ж вибуховою хвилею викинуло всередину внутрішнє вікно між кухнею та ванною кімнатою, на заскленому балконі вилетіли три дерев’яні секції із вісьмох (їх, швидше за все, треба буде повністю перероблювати спочатку).

Відразу розгорнули штаб, який приймав заявки щодо руйнування. Спочатку потрібно було відстояти величезну чергу, адже було зруйновано багато власності.

"Я одразу попередив, що я не власник житла і зараз їх неможливо сюди привезти. Мені сказали, на це: "Добре, зараз ми заповнимо документи, до вас прийде поліцейський та зафіксує всі руйнування, не обов'язково бути власником, головне, що нас пустили у квартиру, ми бачимо руйнування від ракетного удару". Я почекав, через якусь годину прийшла поліцейська, пофотографувала, зафіксувала… Та й сказала "Вас, наберуть", — розповідає орендар.

Станом на 21 січня 2025 року жодних зрушень не було. До цього дня у будинку є розбиті вікна, є вікна, де просто вклеєна плівка тощо.

Сусіди чекати не стали і почали робити ремонт самі. Вони є власниками і змогли подати заявку через "Дію", до цього надали фотографії руйнацій, чеки із витраченою сумою.

"Я ось буквально нещодавно зателефонував, бо вже похолодало.Мені дівчина розповіла що тільки власник має право звертатися. Або треба, щоб власник за кордоном якусь довіреність зробив. Я так розумію, що робити мені ніхто нічого не буде. Хоча одразу сказали, мовляв, навіть якщо я не власник, нічого страшного", — дивується чоловік.

У грудні 2023 року обстріл вибивав вікна зі зворотного боку будинку. Там також був засклений дерев’яний балкон старого зразка — і досі там немає скла, комунальники повиймали уламки і лишилися просто дерев'яні шибки.

Мешканці досі чекають на відновлення та сподіваються, що розголос допоможе розв'язати питання зі склом. У разі чого — готові надати контакти для зв’язку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росіяни вдарили по навчальному закладу та житловій забудові у Кривому Розі, є жертви.