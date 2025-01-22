Прилететь может никогда. Как получить деньги, если взрывом выбило окно или сгорела квартира

Возмещение или ремонт возможны, но нужно будет подождать

Россияне продолжают обстрелы украинских городов в холодное время года, нанося ущерб домам. Выбитые окна и поврежденные дома можно восстановить за счет государства и благотворительных организаций. Однако здесь следует знать нюансы.

Существует ряд бюрократических моментов, о которых следует знать заранее и не терять время в критической ситуации. Например, вам могут понадобиться доказательства, о которых не подумаешь сразу: акт от полиции со всеми вашими данными, номер производства, фото и видео со сфотографированными и прокомментированными деталями, а также терпение и время.

"Телеграф" пообщался с адвокатом юридической компании "Правовая Позиция" Александром Сычевым, который имеет успешные кейсы с возмещением средств, и с украинцами, имеющими опыт обращений в госучреждения после уничтожения имущества.

Как получить деньги. Объяснение адвоката

Адвокат Александр Сычев называет два наиболее распространенных сейчас варианта обращений: онлайн через "Дію" (надо добавить фотографии) и офлайн путем подачи заявления в Управление социальной защиты населения (УСЗН).

Для этих обоих случаев требовалось, чтобы было сообщение в полицию. Попросите также у правоохранителей номер производства, он вам пригодится на следующих этапах. Желательно иметь фотографии разрушения и найти свидетелей — они должны расписать, что они видели, и это должно быть зафиксировано. По сути этого будет достаточно.

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Относительно обращения в соцзащиту. В каждом районе города есть Управление социальной защиты населения. Вот список адресов и телефонов в Киеве или можно просто ввести это в гугл-картах и прийти туда.

Образцы заявлений есть на месте. В УСЗН везде есть терминалы, где нужно с помощью консультанта ввести потребность, с которой вы обратились – по разрушенному имуществу. Далее вас направят к соответствующим специалистам для того, чтобы зарегистрироваться.

"Зачастую это (обращение, — Ред.) дальше идет в местное самоуправление, они быстро рассматривают и компенсируют. То есть, если уж человек установил окна за свои средства — компенсируют, если нет — находят устанавливающего это подрядчика", — пояснил механизм адвокат.

Что касается подачи заявки в ЦПАУ, то сначала следует позвонить по телефону и убедиться, что ваше отделение этим занимается (спрашивайте, принимают ли сообщения о поврежденном имуществе).

Когда средства не возместят: ограничения и нюансы

Возмещение невозможно, если вы сейчас находитесь на оккупированной территории. Таких обращений много, отмечает юрист. Но, к сожалению, пока государство не придумало механизмов, поэтому в этом случае вариантов нет.

Помощь недоступна для людей, подпадающих под санкции от государства или имеющих судимости за преступления против национальной безопасности Украины. Это также распространяется на их наследников. Поэтому вам может понадобиться справка о несудимости, это можно сделать в "Дії".

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Есть нюансы возмещения в зависимости от города. В некоторых городах, таких как Киев и Чернигов, местные власти могут не компенсировать стоимость разбитых окон на застекленном балконе в многоквартирном доме (если это не было предусмотрено конструкцией при сооружении и это была инициатива жителей). Однако если это частный дом, где вы сам себе архитектор, стоимость возмещают.

Другим неудобством является то, что уведомление о повреждении имущества должно подать именно собственник, а не арендатор. Если у жилья несколько совладельцев, заявление о выплате подает один из них.

Удалось вернуть деньги за всю квартиру. Пример Краматорска

Адвокат припомнил успешные кейсы возмещения на прифронтовых территориях. Так, в Краматорске Донецкой области была полностью разрушена квартира, но ее владельцы полностью получили компенсацию за дом на этапе досудебного урегулирования. В этом случае разрушения в доме были большими – уничтожены 5 квартир в одном подъезде.

"То есть оценивали квартиру и по такой же квадратуре как там, делали оценку и компенсировали. Владельцу компенсировали в районе 2 миллиона гривен — сколько квартира бы именно стоила", — говорит Сычев.

Человек должен быть осведомлен в процедуре, чтобы все правильно доказать. Если человек неосведомлен, то можно ошибиться и "завести" себя в суды. Суд может длиться годами.

"Главное, чтобы были правоустанавливающие документы на квартиру. Приехала комиссия, оценила, что действительно жилье никак уже не восстановить. И компенсировали людям по жилищному сертификату", — говорит Сычев.

Если государственные органы отказываются компенсировать повреждение, то это должен быть не устный отказ, а письменный. И дальше уже придется обращаться в суд и обязать совершить определенные действия.

Случай 1. Восстановили имущество через 2 часа, — история ветерана

Своей историей успеха с "Телеграфом" о быстром решении проблемы поделился ветеран, который в 2023 году находился в Купянске. Мужчина вместе с другими военными останавливался в доме местных. В двух метрах от дома разорвался снаряд и взрывной волной вынесло окна и разрушило крышу.

"Дом принадлежал женщине и ее брату. И вот мы позвали этого брата… говорим, мол, надо быстренько сделать сейчас, потому что мы же у тебя фактически его (дом, — ред.) снимаем. Нам здесь нужно жить", — рассказывает ветеран.

Вместе с владельцем военные пошли в местный ЦПАУ, где можно было выбрать одну из опций: написать заявление на деньги на дальнейшее восстановление или написать заявление на получение стройматериалов для ремонта сейчас.

Перед этим один из военных вызвал полицию, потому что знал процедуру, позвал хозяина и полицейские зафиксировали повреждения. Далее все уехали в полицию и взяли копию открытия уголовного производства. Уже в самом ЦПАУ просили номер уголовного производства, открытого полицией. В специальном подразделении показали эту копию производства, фото разрушений и там же сразу со слов оценили повреждения. Подсчитали ориентировочное количество материала, необходимого для быстрого ремонта.

"Там было выбито 5 окон и несколько листов шифера. Предложили взять фанерные плиты или подождать стекло. Как раз шли обстрелы, поэтому выбрали фанеру. Нам рассказали, что окна никто не брал. На месте получили накладную на шифер и дополнительную пленку, на которую стоит класть шифер. Перед нами в очереди людям точно такие же документы выписывали. Единственная проблема была – обеспечить машину для поездки на склад по шифер. Но в целом весь процесс занял около 2 часов вместе с полицией", — рассказывает ветеран.

Ремонтные работы мужчины сразу провели самостоятельно. Также была опция приехать на следующий день, получить средства для того, чтобы нанять ремонтника и оплатить его услуги. Но ждать не стали.

Случай 2. Жители Днепра ждут окон шестой месяц

В Днепре жители нескольких домов уже шестой месяц ждут с пленками на окнах. Кто-то не дождался и установил их за свой счет. Мощный взрыв в июле 2024 года выбил стекло и некоторым даже вынес окна, ведь на крышу упал обломок.

Фото: Сергей Лысак, Днепропетровская ОВА

По словам жителя пятиэтажки напротив дома на фото, он чудом уцелел, потому что во время обстрела находился на улице. Дома взрывной волной выбросило внутрь окно между кухней и ванной, на остекленном балконе вылетели три деревянных секции из восьми (их, скорее всего, нужно будет полностью переделывать).

Сразу развернули штаб, принимавший заявки по разрушению. Сначала нужно было отстоять огромную очередь, ведь было разрушено много имущества.

"Я сразу предупредил, что не владелец жилья и сейчас хозяев невозможно привезти. Мне ответили: "Хорошо, сейчас заполним документы, к вам придет полицейский и зафиксирует все разрушения, не обязательно быть владельцем, главное, что нас пустили в квартиру, мы видим разрушение от ракетного удара". Я подождал, через час пришла полицейская, пофотографировала, зафиксировала … Сказала: "Вас, наберут", — рассказывает арендатор.

По состоянию на 21 января 2025 никаких сдвигов не было. По сей день в доме есть разбитые окна, есть окна, где просто вклеена пленка и т.д.

Соседи ждать не стали и начали делать ремонт сами. Они являются владельцами и смогли подать заявку через "Дію", до этого предоставили фотографии разрушений, чеки с потраченной суммой.

"Я вот буквально недавно позвонил, потому что уже похолодало. Мне девушка рассказала, что только владелец имеет право обращаться. Или надо, чтобы владелец за границей какую-то доверенность сделал. Я так понимаю, что делать мне никто ничего не будет. Хотя сразу сказали, мол, мол, даже если я не владелец, ничего страшного", — удивляется мужчина.

В декабре 2023 года обстрел выбивал окна с обратной стороны дома. Там также был застекленный деревянный балкон старого образца — до сих пор нет стекла, коммунальщики вынули обломки и остались просто деревянные стекла.

Жители до сих пор ждут восстановления и надеются, что огласка поможет решить вопрос со стеклом. В случае чего готовы предоставить контакты для связи.

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