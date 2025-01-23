Епілепсія, менінгіт і не тільки: з якими хворобами нервової системи не мобілізують

Чоловікам із деякими діагнозами дають відстрочку

В Україні триває загальна мобілізація, але є категорії громадян, які звільнені від призову через стан здоров’я. До таких належать чоловіки із серйозними захворюваннями нервової системи.

Це регламентовано наказом Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року. Серед захворювань, які є підставою для звільнення від мобілізації:

запальні захворювання центральної нервової системи — менінгіт, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепні та внутрішньохребцеві абсцеси, що швидко прогресують та спричиняють значні порушення функцій;

прогресуючі системні атрофії та інші серйозні порушення — церебральний параліч, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, усі види дистоній, за винятком вегетосудинної.

епілепсія (за наявності частих нападів або виражених психічних розладів).

Також підставою для відстрочки від призову можуть бути хвороби периферичної нервової системи, що швидко прогресують, зі значними порушеннями функцій.

Нагадуємо, що не мобілізують чоловіків з серйозними порушення роботи нирок і сечостатевої системи. Підставою для звільнення від призову можуть стати наступні хвороби:

ниркова недостатність IV-V стадії через гломерулярні та тубулоінтерстиціальні хвороби нирок — нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит, тубулоінтерстиціальний нефрит, хронічний первинний пієлонефрит, нефропатії;

хвороби нирки, сечоводу, сечового міхура та уретри зі значними порушеннями функцій — обструктивна уропатія, гідронефроз, піонефроз, сечокам’яна хвороба (камені в нирках) , кіста нирки, цистит, уретрит, стриктура уретри та інші;

, кіста нирки, цистит, уретрит, стриктура уретри та інші; хвороби чоловічих статевих органів зі значними порушеннями функцій — гіперплазія, аденома та міома простати, запальні та інші хвороби чоловічих статевих органів.

Варто зазначити, що відсутність однієї нирки без серйозних порушень функцій, не завадить призвати чоловіка на військову службу.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть мобілізувати з поганим слухом. ВЛК може визнати чоловіка непридатним у певних випадках.