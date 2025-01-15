Чи можуть мобілізувати чоловіка з однією ниркою

Діагноз важливо підтвердити на ВЛК

Під час загальної мобілізації в Україні громадяни з певними захворюваннями можуть отримати звільнення від служби. Однією з підстав для цього є серйозні порушення роботи нирок і сечостатевої системи.

Це регламентовано наказом Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року. Відповідно до чинного законодавства, не мобілізують чоловіків, які мають такі захворювання:

ниркова недостатність IV-V стадії через гломерулярні та тубулоінтерстиціальні хвороби нирок — нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит, тубулоінтерстиціальний нефрит, хронічний первинний пієлонефрит, нефропатії;

хвороби нирки, сечоводу, сечового міхура та уретри зі значними порушеннями функцій — обструктивна уропатія, гідронефроз, піонефроз, сечокам’яна хвороба (камені в нирках) , кіста нирки, цистит, уретрит, стриктура уретри та інші;

, кіста нирки, цистит, уретрит, стриктура уретри та інші; хвороби чоловічих статевих органів зі значними порушеннями функцій — гіперплазія, аденома та міома простати, запальні та інші хвороби чоловічих статевих органів.

Варто зазначити, що відсутність однієї нирки без серйозних порушень функцій, не завадить призвати чоловіка на військову службу.

Також військовозобов'язаних жінок, яких також можуть виключити з військового обліку за наявності серйозних захворювань органів малого таза, зокрема:

запальні хвороби органів малого таза зі значними порушеннями функцій — сальпінгіт, оофорит, запалення матки або шийки матки, хвороби бартолінової залози, інші запальні хвороби піхви та вульви;

незапальні хвороби жіночих статевих органів зі значними порушеннями функцій — ендометріоз, випадіння статевих органів, уретероцеле, грижа сечового міхура, свищі, незапальні хвороби яєчників, фаллопієвих труб та широкої зв’язки матки, кіста яєчника або жовтого тіла, гематосальпінкс, поліпи жіночих статевих органів, ерозія та дисплазія шийки матки тощо.

Нагадуємо, що для звільнення від мобілізації військовозобов’язаний повинен пройти медичний огляд у військово-лікарській комісії (ВЛК). Рішення про непридатність до військової служби ухвалюється на підставі висновків медичних спеціалістів, які оцінюють ступінь тяжкості хвороби та її вплив на загальний стан здоров’я.

Раніше "Телеграф" писав, чи беруть на військову службу з хворими суглобами або кістками. Медичні висновки мають бути документально підтвердженими, адже саме вони є основою для ухвалення рішення про непридатність до служби.