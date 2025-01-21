З деякими хворобами хребта не мобілізують: список діагнозів

Для визначення статусу придатності потрібно пройти ВЛК

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Однак не всі військовозобов'язані громадяни за станом здоров'я придатні до служби.

Зокрема це стосується чоловіків, які мають серйозні захворювання хреба. Це регламентовано наказом Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року.

Хвороби, з якими чоловіка можуть визнати непридатним до військової служби:

інфекційні артропатії (М00-М15) — хвороба Рейтера, піогенні артрити, реактивні артропатії;

анкілозивний спондилоартрит (М45);

запальні поліартропатії (М05-М15) — синдром Фелті, хвороба Стілла, ревматоїдний бурсит, подагра, кристалічні артропатії, серопозитивний та серонегативний ревматоїдний артрит, ревматоїдний васкуліт, псоріатичні та ентеропатичні артропатії, ювенільний артрит;

системні хвороби сполучної тканини (М30-М36) — системний склероз, хвороба Бехчета, сухий синдром Шегрена, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, поліартеріїт вузликовий та споріднені стани, некротизуючі васкулопатії, системний червоний вовчак, дерматополіміозит, дифузний еозинофільний фасціїт;

хвороби хребта (дорсопатії) та їхні наслідки (М40-М54) – сколіоз, остеохондроз хребта, спондилоліз, спондилолістез, кіфоз і лордоз, ураження міжхребцевих дисків, інші дорсопатії;

перелом хребта;

здавлення, набряк, розрив, струс та крововилив спинного мозку;

туберкульоз хребта, що прогресує;

активний туберкульоз хребта, суглобів, кісток.

Також відстрочку можуть отримати люди з такими хворобами:

хвороби м’яких тканин (М60-М79) — ураження плеча, бурсопатії, ентезопатії, хвороби та ураження м’язів, синовіальної оболонки та сухожилків;

артрози та інші ураження суглобів (М15-М19, М22-М25) — гонартроз, коксартроз, поліартроз та інші артрози, ураження надколінка, внутрішньосуглобові ураження коліна та інших суглобів;

фібробластичні порушення (М72);

дефекти та деформації пальців стопи та кисті (S60-69, S90-99);

набуті деформації кінцівок (Т11, Т13, Т92, Т93), а також набута плоскостопість (М20-М21);

стеопатії й хондропатії (М80-М94) — хвороба Педжета, остеомаляція у дорослих, фіброзна дисплазія кісток, остеомієліт, остеопороз кісток з патологічним або без патологічного перелому, уповільнене зрощення перелому, стресові переломи, остеонекроз, юнацькі остеохондрози кісток (окрім хребта), інші остеохондропатії та ураження хряща.

Крім цього, не мобілізують громадянина з важкою формою плоскостопості або деформованими кінцівками.

Нагадуємо, що для звільнення від мобілізації військовозобов’язаний повинен пройти медичний огляд у військово-лікарській комісії (ВЛК). Рішення про непридатність до військової служби ухвалюється на підставі висновків медичних спеціалістів, які оцінюють ступінь тяжкості хвороби та її вплив на загальний стан здоров’я.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть мобілізувати з поганим слухом. ВЛК може визнати чоловіка непридатним у певних випадках.