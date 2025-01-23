Эпилепсия, менингит и не только: с какими болезнями нервной системы не мобилизуют

Мужчинам с некоторыми диагнозами дают отсрочку

В Украине идет общая мобилизация, но есть категории граждан, которые освобождены от призыва из-за состояния здоровья. К таким относятся мужчины с серьезными заболеваниями нервной системы.

Это регламентировано приказом Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года. Среди заболеваний, служащих основанием для освобождения от мобилизации:

воспалительные заболевания центральной нервной системы — менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепные и внутрипозвоночные абсцессы, быстро прогрессирующие и вызывающие значительные нарушения функций;

прогрессирующие системные атрофии и другие серьезные нарушения – церебральный паралич, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний, за исключением вегетососудистой.

эпилепсия (при наличии частых приступов или выраженных психических расстройств).

Также основанием для отсрочки от призыва могут быть быстро прогрессирующие болезни периферической нервной системы со значительными нарушениями функций.

Напоминаем, что не мобилизуют мужчин с серьезными нарушениями работы почек и мочеполовой системы. Основанием для освобождения от призыва могут стать следующие болезни:

почечная недостаточность IV-V стадии из-за гломерулярных и тубулоинтерстициальных заболеваний почек — нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатии;

болезни почки, мочеточника, мочевого пузыря и уретры со значительными нарушениями функций — обструктивная уропатия, гидронефроз, пионефроз, мочекаменная болезнь (камни в почках) , киста почки, цистит, уретрит, стриктура уретры и другие;

, киста почки, цистит, уретрит, стриктура уретры и другие; болезни мужских половых органов со значительными нарушениями функций гиперплазия, аденома и миома простаты, воспалительные и другие болезни мужских половых органов.

Стоит отметить, что отсутствие одной почки без серьезных нарушений функций не помешает призвать мужчину на военную службу.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли мобилизовать с плохим слухом. ВВК может признать мужчину непригодным в определенных случаях.