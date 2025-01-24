Наглядова рада продовжила контракт з директором Агенції оборонних закупівель на рік

Наглядова рада Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Міністерства оборони України продовжила контракт із чинним директором Мариною Безруковою на один рік. Відповідну додаткову угоду підписав голова Наглядової ради Юрій Джигир .

"В умовах війни дуже важливо зберегти безперервність у роботі Агенції оборонних закупівель, адже від цього напряму залежить стабільність постачань для ЗСУ та системні кроки щодо реформування системи оборонних закупівель. Тож керуючись виключними повноваженнями Наглядової ради щодо затвердження умов контракту керівника, які передбачені як Законом, так і нинішньою редакцією статуту АОЗ, було укладено додаткову угоду на подовження терміну дії контракту чинного директора на 1 рік", — заявив голова Наглядової ради АОЗ Юрій Джигир.

Директорка АОЗ Марина Безрукова підкреслила важливість ухваленого рішення для функціонування агентства та системи оборонних закупівель загалом:

"Це рішення Наглядової ради стосується не конкретного керівника, а АОЗ як інституції, її суб’єктності. І я переконана, що це дуже важлива передумова для того, аби вся система оборонних закупівель України працювала як єдиний механізм: злагоджено, ефективно, підзвітно, керуючись найкращими практиками НАТО та будуючи всю роботу довкола вчасного та якісного забезпечення наших військових".

Варто зазначити, що раніше Наглядова рада ініціювала проведення комплексного аудиту діяльності АОЗ із залученням міжнародної ради аудиторів НАТО.