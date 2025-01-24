Наблюдательный совет продлил контракт с директором Агентства оборонных закупок на год

Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок (АОЗ) Министерства обороны Украины продлил контракт с действующим директором Мариной Безруковой на один год. Соответствующее дополнительное соглашение подписал глава Наблюдательного совета Юрий Джигир .

"В условиях войны очень важно сохранить непрерывность в работе Агентства оборонных закупок, ведь от этого направления зависит стабильность поставок для ВСУ и системные шаги по реформированию системы оборонных закупок. Поэтому руководствуясь исключительными полномочиями Наблюдательного совета по утверждению условий контракта руководителя, предусмотренных как Законом, так и и нынешней редакцией устава АОЗ, было заключено дополнительное соглашение на продление срока действия контракта действующего директора на 1 год", — заявил глава Наблюдательного совета АОЗ Юрий Джигир.

Директор АОЗ Марина Безрукова подчеркнула важность принятого решения для функционирования агентства и системы оборонных закупок.

"Это решение Наблюдательного совета касается не конкретного руководителя, а АОЗ как институции, его субъектности. И я убеждена, что это очень важная предпосылка для того, чтобы вся система оборонных закупок Украины работала как единый механизм: слаженно, эффективно, подотчетно, руководствуясь лучшими практиками НАТО и строя всю работу вокруг своевременного и качественного обеспечения наших военных».

Следует отметить, что ранее Наблюдательный совет инициировал проведение комплексного аудита деятельности АОЗ с привлечением международного совета аудиторов НАТО.