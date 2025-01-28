В Україні запровадили електронні направлення на ВЛК: кому треба поквапитися

Направлення можна буде згенерувати за допомогою Єдиного державного реєстру призовників

В Україні запроваджують електронні направлення на військово-лікарську комісію. Тепер не потрібно буде відстоювати черги біля ТЦК, щоб отримати відповідний документ.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він уточнив, що направлення на ВЛК можна буде згенерувати за допомогою Єдиного державного реєстру призовників і отримати через застосунок Резерв+.

"Передусім опція буде доступною для тих, хто самостійно бажає пройти військово-лікарську комісію. Людям, які отримали повістку, також достатньо подати електронний запит на формування направлення, щоб не втрачати час на відвідування ТЦК", — зазначив прем'єр.

Кому треба повторно пройти ВЛК до 5 лютого

Військовозобов’язані, який раніше мали статус "обмежено придатний до служби у воєнний час", мають пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) до 5 лютого. Несвоєчасне проходження ВЛК є порушенням правил військового обліку або законодавства, що регулює оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП), за таке порушення передбачено штраф у розмірі від 17 до 25 тисяч гривень. Крім того, якщо ТЦК надішле повістку на проходження ВЛК, і військовозобов’язаний не виконає її умови – в Резерв+ відобразиться статус "в розшуку".

Втім, після 4 лютого обмежено придатним дадуть ще 3 місяці для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). За словами заступниці керівника Офісу президента України Ірини Верещук, вимога держави пройти усім "обмежено придатним" ВЛК до 4 лютого 2025 року має кілька перешкод, адже комісію мають пройти понад 1 млн осіб.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Броварах Київської області люди стоять у черзі по кілька діб, щоб попасти в Територіальний центр комплектування та соціальної допомоги та пройти ВЛК. Попри це, 21 січня за цілий день там прийняли тільки одну людину.