Чоловіки з ночі чекають, щоб пройти ВЛК: ексклюзивні подробиці про роботу ТЦК під Києвом (фото)

Громадяни можуть стати порушниками законодавства не зі своєї вини

У Броварах Київської області люди стоять у черзі по кілька діб, щоб попасти в Територіальний центр комплектування та соціальної допомоги. Військовозобов’язані, який раніше мали статус "обмежено придатний до служби у воєнний час", повинні пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) до 4 лютого.

Прийом відвідувачів майже не ведеться, кажуть люди у черзі. Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу".

За словами людей, станом на 14:00 у черзі під Броварським ТЦК було записано 190 осіб, однак з ранку ще нікого не приймали. Громадяни з черги розповіли, що люди ночують, або сидять з 4 ранку під будівлею ТЦК.

За словами чергового, вони пускають людей по списку. А ось за словами людей, які стоять у черзі, аби отримати повістку на проходження ВЛК, ще не пропустили жодного.

Станом на 17:00 людей стало більше, тому що за цілий день прийняли тільки одну людину. Таким чином військовозобов'язані громадяни, які мають пройти ВЛК до 4 лютого, можуть не встигнути це зробити.

Нагадаємо, що минулого року статус "обмежено придатний" скасували. Тепер усі громадяни, які раніше мали цей статус, повинні пройти медичну комісію для остаточного визначення придатності до служби. У разі придатності їх можуть направити до тилових підрозділів або на службу в ТЦК та СП, де фізична підготовка не є критичною.

Несвоєчасне проходження ВЛК є порушенням правил військового обліку або законодавства, що регулює оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП), за таке порушення передбачено штраф у розмірі від 17 до 25 тисяч гривень.

Раніше ми писали, що три роки за ґратами проведе запоріжець, який відмовився з'явитися до військкомату за повісткою. Чоловік стверджував, що раніше мав відстрочку через проблеми зі здоров'ям, але нова медкомісія визнала його придатним до служби.