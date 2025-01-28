В Украине ввели электронные направления на ВЛК: кому нужно поторопиться

Направление можно будет сгенерировать с помощью Единого государственного реестра призывников

В Украине вводят электронные направления на военно-врачебную комиссию. Теперь не нужно будет отстаивать очереди у ТЦК, чтобы получить соответствующий документ.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Он уточнил, что направление на ВЛК можно будет сгенерировать с помощью Единого государственного реестра призывников и получить через Резерв+.

"Прежде всего опция будет доступна тем, кто самостоятельно желает пройти военно-врачебную комиссию. Людям, получившим повестку, также достаточно подать электронный запрос на формирование направления, чтобы не терять время на посещение ТЦК", — отметил премьер.

Кому нужно повторно пройти ВЛК до 5 февраля

Военнообязанные, ранее имевшие статус "ограниченно годный к службе в военное время", должны пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВЛК) до 5 февраля. Несвоевременное прохождение ВЛК является нарушением правил военного учета или законодательства, регулирующего оборону, мобилизационную подготовку и мобилизацию.

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях (КУоАП), за такое нарушение предусмотрен штраф в размере от 17 до 25 тысяч гривен. Кроме того, если ТЦК направит повестку на прохождение ВЛК, и военнообязанный не выполнит ее условия – в Резерв+ отразится статус "в розыске".

Впрочем, после 4 февраля ограниченно годным дадут еще 3 месяца для прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК). По словам заместителя руководителя Офиса президента Украины Ирины Верещук, требование государства пройти всем "ограниченно пригодным" ВЛК до 4 февраля 2025 года имеет несколько препятствий, ведь комиссию должны пройти более 1 млн человек.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Броварах Киевской области люди стоят в очереди по несколько суток, чтобы попасть в Территориальный центр комплектования и социальной помощи и пройти ВЛК. Тем не менее 21 января за целый день там приняли только одного человека.