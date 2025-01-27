ВЛК можна пройти не за місцем реєстрації. Юрист пояснив, коли це можливо

У іншому військкоматі вас мають поставити на облік

Військовозобов’язаний громадянин повинен проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) у тому територіальному центрі комплектування (ТЦК), де перебуває на військовому обліку. Водночас є можливість пройти ВЛК в іншому ТЦК, але для цього необхідно дотриматися певного алгоритму.

Про це на порталі "Юристи.UA" розповів адвокат Юрій Айвазян. Він пояснив, що направлення на ВЛК, за загальним правилом, видає той ТЦК, в якому громадянин стоїть на обліку.

За словами юриста, для проходження комісії не за місцем обліку громадянин повинен спочатку змінити свій ТЦК.

"Ви дійсно можете звернутись до ТЦК, в якому Ви хочете пройти ВЛК, і його представник поставить Вас на облік та направить на ВЛК", — зазначив Юрій Айвазян.

Він також підкреслив, що чекати на повістку в такому випадку не потрібно. Громадянин може самостійно ініціювати цей процес, звернувшись до відповідного центру комплектування.

Нагадуємо, що у застосунку "Резерв+" з'явилися електронні направлення на військово-лікарську комісію. Тепер військовозобов'язаним не потрібно буде йти до ТЦК та СП і стояти в довгих чергах.

Для отримання направлення достатньо буде лише надіслати запит в застосунку. Після того, як громадянин надсилає запит, керівник ТЦК має підтвердить його. Потім військовозобов'язаний отримає сповіщення з всією необхідною інформацією:

номер направлення;

адресу медзакладу;

підпис керівника ТЦК.

Раніше "Телеграф" писав, що в "обмежено придатних" чоловіків буде більше часу на проходження ВЛК. Черги у ТЦК є об'єктивною причиною, чому люди не змогли вчасно пройти медогляд.