Електронним направленням на ВЛК бути! Коли вони з'являться у "Резерв+"

Перед медоглядом не доведеться йти до ТЦК

Вже у січні 2025 року в мобільному застосунку "Резерв+" з'явиться нова функція. Йдеться про електронні направлення військово-лікарську комісію (ВЛК).

Про це повідомляють у Міністерстві оборони України. Зазначається, що першим кроком до змін стало створення нормативної бази для оформлення електронних направлень.

"Модернізація системи ВЛК – це комплексний процес, який охоплює і цифровізацію процедур, і вдосконалення нормативно-правової бази. Наша мета – створити зручну та прозору систему проходження військово-лікарської експертизи, яка відповідатиме сучасним стандартам", — розповідає тимчасово виконуючий обовʼязки державного секретаря Міністерства оборони України Нікіта Нікітенко.

Українці зможуть самостійно подавати запит на проходження ВЛК через "Резерв+" і отримувати електронне направлення . Завдяки цьому більше не потрібно звертатися до територіального центру комплектування (ТЦК) для отримання паперового документа. Достатньо оформити направлення в застосунку, з’явитися до медичного закладу та пройти огляд у встановлені законом терміни.

Також тепер ВЛК враховуватимуть висновки експертних команд з оцінки повсякденного функціонування людини, які з 1 січня замінили медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). Оновлені правила відповідають сучасним вимогам і актуальним потребам, зазначають у Міноборони.

Нагадуємо, що громадяни, які раніше мали статус "обмежено придатний", повинні пройти повторну ВЛК. Цей обов’язок стосується всіх громадян незалежно від того, чи проходили вони медичний огляд до 18 травня 2024 року.

Закон №3621-ІХ, який набув чинності 4 травня 2024 року, скасував статус "обмежено придатний" і встановив нові критерії оцінки придатності до військової служби. Документ також визначив 9-місячний термін для проходження повторної медкомісії військовозобов’язаними, яких це стосується.

Тобто "обмежено придатні" чоловіки повинні пройти ВЛК до 5 лютого 2025 року.

Раніше "Телеграф" писав, хто з чоловіків повинен бути готовим до мобілізації у 2025 році. Громадяни, які не мають відстрочки від мобілізації рано чи пізно будуть призвані.