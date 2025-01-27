Чи може "обмежено придатний" чоловік пройти ВЛК за один день

Документи мають бути дійсними

Всі військовозобов’язані, які раніше були визнані "обмежено придатними" до військової служби, мають пройти повторний медичний огляд до 4 лютого 2025 року. Невиконання цієї вимоги є порушенням законодавства про мобілізаційну підготовку.

За таке порушення передбачено штраф від 17 тисяч гривень. Про це нагадує Armyinform із посиланням на Закон України № 3621-IX, що регламентує соціальний захист військовослужбовців.

У Міністерстві оборони зазначають, що у разі непроходження ВЛК електронний військово-обліковий документ у системі "Резерв+" залишиться без змін, проте ризикувати не варто. Виконання вимог Закону убезпечить від штрафів та інших санкцій.

Як проходить ВЛК

Повторний огляд можна пройти без повістки, звернувшись до територіального центру комплектування (ТЦК) у робочий день. Для зручності краще зареєструватися в електронній черзі .

У ТЦК видадуть направлення, обхідний лист та алгоритм подальших дій. Якщо медична комісія працює безпосередньо в будівлі ТЦК, процедура може зайняти лише один день , за умови наявності всіх актуальних медичних документів.

У випадках, коли ВЛК знаходиться в окремому приміщенні або цивільній лікарні, запис на огляд здійснюється через медичний застосунок, до якого можна перейти за QR-кодом, наданим у ТЦК. Цей варіант може зайняти більше часу.

Що потрібно для ВЛК

Якщо ви були визнані "обмежено придатним", важливо мати при собі медичні документи, що підтверджують стан здоров’я, через який було встановлено цей статус. Бажано, щоб документи були оновлені нещодавно.

Крім медичних довідок для проходження ВЛК потрібні:

паспорт громадянина України;

військовий квиток або приписне посвідчення.

Нагадуємо, що в "обмежено придатних" чоловіків буде більше часу на проходження ВЛК. Черги у ТЦК є об'єктивною причиною, чому люди не змогли вчасно пройти медогляд.

Також варто згадати про те, що вже з 28 січня почнуть діяти електронні направлення у "Резерв+". Електронні направлення плюс щонайменше тримісячний термін дадуть змогу розв'язати проблему із ВЛК для "обмежено придатних", вважає заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук.