Пройшов ВЛК, отримав бойову повістку, але не з'явився в ТЦК: що вирішив суд

При винесенні вироку суд врахував щире каяття обвинуваченого та його активне сприяння слідству

16 січня 2025 року Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області розглянув справу місцевого жителя, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації. Його покарали умовним терміном.

Про це стало відомо з вироку суду. Згідно з матеріалами справи, 15 травня 2024 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію, де був визнаний придатним до військової служби.

Того ж дня йому вручили повістку з вимогою з'явитися 17 травня для відправки до військової частини. Однак у призначений час чоловік до територіального центру комплектування не з'явився.

В суді обвинувачений повністю визнав свою провину, пояснивши, що ухилився від призову через страх за власне життя та проблеми зі здоров'ям. Він також зазначив, що наразі займається волонтерською діяльністю.

"Обвинувачений вчинив нетяжкий злочин, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває, повністю визнав свою вину, активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення, щиро розкаявся", — йдеться у вироку суду.

Як покарання чоловіку призначили позбавлення волі строком на 3 роки. На підставі ст. 75 КК України чоловіка звільнили від відбування покарання з випробуванням на 1 рік.

Раніше "Телеграф" писав, що українця з розумовою відсталістю звинуватили в ухилянні від мобілізації.