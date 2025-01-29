"Сапери" з ритуальної cлужби: стало відомо, як у Сумах створили монополію на копання могил

Обов’язки забезпечити перевірку кладовищ на наявність вибухонебезпечних предметів було покладено на Управління житлової політики, комунального господарства та благоустрою та, власне, на саме КП "Спецкомбінат"

Міська рада міста Суми ще у 2007 році доручила організувати перевірку міських цвинтарів на наявність вибухонебезпечних предметів звичайним комунальникам, зокрема із ритуальної служби КП "Спецкомбінат". Це на 18 років забезпечило для "Спецкомбінату" монополію на копання могил на міських кладовищах.

Такий висновок можна зробити із рішення Виконкому міськради, прийнятого ще 12 грудня 2007 року, копію якого було надано "Телеграфу" на запит видання.

Редакція надіслала запит після звернення громадян міста, які поскаржилися, що Комунальне підприємство "Спецкомбінат", визначене ритуальною службою у місті Суми, відмовилося забезпечувати копання могили для літньої жінки, ледве не зірвавши похорон. Зі слів родичів, причиною відмови стало те, що вони обрали для організації ритуальних послуг не КП, а приватне ритуальне бюро. Детальніше про це можна прочитати у матеріалі "Ритуальна "мафія" біля російського кордону: в Сумах до битви за могили підключили ТЦК".

При цьому на сторінці КП "Спецкомбінат" на порталі міськради зазначено, що "Копка могил власними силами замовників та іншими суб’єктами господарювання на кладовищах міста забороняється, відповідно до рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 25.12.2007 №636".

Із документів, отриманих редакцією у відповідь на запит, випливає, що справді, ще у грудні 2007 року Виконком Сумської міськради у відповідь на звернення КП "Спецкомбінат" прийняв рішення "Тимчасово, до закінчення повного обстеження території кладовищ міста на наявність вибухонебезпечних предметів, надати спеціалізованим бригадам ритуальної служби Комунального підприємства "Спеціалізований комбінат" виключне право на виконання робіт по копання ям для здійснення поховань на кладовищах міста".

При цьому виявляється, що обов’язки забезпечити перевірку кладовищ на наявність вибухонебезпечних предметів (судячи з усього, йшлося про бомби і снаряди часів Другої світової) було покладено на Управління житлової політики, комунального господарства та благоустрою та, власне, на саме КП "Спецкомбінат".

Виникає кілька логічних питань: чому комерційне підприємство (нехай і комунальне) отримало виключне право керувати процесом, якій забезпечує йому пряму комерційну вигоду? Адже очевидно, що йому не вигідно спішити виконати зобов’язання за цим рішенням, що ми зараз і спостерігаємо – так звана "перевірка на вибухонебезпечні предмети" триває вже 18 років, протягом яких КП "Спецкомбінат" є монополістом на певні ритуальні послуги в місті.

Інше питання – як взагалі Виконком Сумської міськради міг довірити організацію перевірки кладовищ на вибухівку звичайним комунальникам? Чому згадане рішення не передбачає, наприклад, звернення до ДСНС чи військових саперів? І чим, зрештою, відрізняються копачі КП "Спецкомбінат" від працівників приватних ритуальних бюро – вони мають відповідну кваліфікацію по роботі з вибухівкою, сертифікати саперів тощо?

Редакція очікує від Сумської міськради відповіді щодо зазначених питань свого запиту, який, за даними секретаря міськради, наразі опрацьовується. Окрім того, нагадаємо, що до скандальної історії, висвітленої у статті про ритуальні послуги в Сумах, виявилися причетними і співробітники сумського ТЦК та СП. Наразі ми також очікуємо відповідь від Військової адміністрації Сум та керівництва територіального центру комплектування.

Раніше "Телеграф" писав, що на Одещині існує унікальне кладовище захисників.