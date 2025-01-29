"Саперы" из ритуальной службы: стало известно, как в Сумах создали монополию на копание могил

Обязанности обеспечить проверку кладбищ на наличие взрывоопасных предметов были возложены на Управление жилищной политики, коммунального хозяйства и благоустройства и, собственно, на само КП "Спецкомбинат"

Городской совет города Сумы еще в 2007 году поручил организовать проверку городских кладбищ на наличие взрывоопасных предметов обычным коммунальщикам, в частности из ритуальной службы КП "Спецкомбинат". Это на 18 лет обеспечило для "Спецкомбината" монополию на копание могил на городских кладбищах.

Такой вывод можно сделать из решения Исполкома горсовета, принятого еще 12 декабря 2007 года, копию которого было предоставлено "Телеграфу" на запрос издания.

Редакция направила запрос после обращения граждан города, которые пожаловались, что Коммунальное предприятие "Спецкомбинат", определенное ритуальной службой в городе Сумы, отказалось обеспечивать копание могилы для пожилой женщины, едва не сорвав похороны. По словам родственников, причиной отказа стало то, что они выбрали для организации ритуальных услуг не КП, а частное ритуальное бюро. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Ритуальная "мафия" у российской границы: в Сумах к битве за могилы подключили ТЦК".

При этом на странице КП "Спецкомбинат" на портале горсовета указано, что "Копка могил собственными силами заказчиков и другими субъектами хозяйствования на кладбищах города запрещается, в соответствии с решением Исполнительного комитета Сумского городского совета от 25.12.2007 №636".

Из документов, полученных редакцией в ответ на запрос, следует, что действительно, еще в декабре 2007 года Исполком Сумского горсовета в ответ на обращение КП "Спецкомбинат" принял решение "Временно, до окончания полного обследования территории кладбищ города на наличие взрывоопасных предметов, предоставить специализированным бригадам ритуальной службы Коммунального предприятия "Специализированный комбинат" исключительное право на выполнение работ по копанию ям для осуществления захоронений на кладбищах города".

При этом оказывается, что обязанности обеспечить проверку кладбищ на наличие взрывоопасных предметов (судя по всему, речь шла о бомбах и снарядах времен Второй мировой) были возложены на Управление жилищной политики, коммунального хозяйства и благоустройства и, собственно, на само КП "Спецкомбинат".

Возникает несколько логичных вопросов: почему коммерческое предприятие (пусть и коммунальное) получило исключительное право управлять процессом, которой обеспечивает ему прямую коммерческую выгоду? Ведь очевидно, что ему не выгодно спешить выполнить обязательства по этому решению, что мы сейчас и наблюдаем — так называемая "проверка на взрывоопасные предметы" продолжается уже 18 лет, в течение которых КП "Спецкомбинат" является монополистом на определенные ритуальные услуги в городе.

Другой вопрос — как вообще Исполком Сумского горсовета мог доверить организацию проверки кладбищ на взрывчатку обычным коммунальщикам? Почему упомянутое решение не предусматривает, например, обращение к ГСЧС или военным саперам? И чем, в конце концов, отличаются копатели КП "Спецкомбинат" от работников частных ритуальных бюро — они имеют соответствующую квалификацию по работе со взрывчаткой, сертификаты саперов и т. п.?

Редакция ожидает от Сумского горсовета ответа по указанным вопросам своего запроса, который, по данным секретаря горсовета, сейчас обрабатывается. Кроме того, напомним, что к скандальной истории, освещенной в статье о ритуальных услугах в Сумах, оказались причастны и сотрудники сумского ТЦК и СП. Сейчас мы также ожидаем ответ от Военной администрации Сум и руководства территориального центра комплектования.

Ранее "Телеграф" писал, что в Одесской области существует уникальное кладбище защитников.