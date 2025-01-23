Сучасні козаки спочивають поряд з козаками з історії та легенд. На Одещині існує унікальне кладовище захисників (фото)

Історичні надгробки не завжди були на цьому місці

На Одещині біля села Сичавка розташоване унікальне військове кладовище. Тут поруч із могилами сучасних захисників України стоять старовинні козацькі хрести XVIII-XIX століть. Вкриті лишайниками та слідами часу, вони створюють символічну варту над могилами загиблих військових.

Громадська організація "Україна Інкогніта" розпочинає дослідження цього некрополя та готуватиме документи для надання йому статусу об'єкта культурної спадщини. Про це повідомляється на сторінці організації у Фейсбук.

Історичні надгробки не завжди були на цьому місці. Їх перенесли сюди із сусіднього села через загрозу руйнування. Старовинне кладовище у селі Григорівка частково зруйнував обвал надзаплавної тераси Малого Аджалицького лиману. Крім того, територія опинилася в зоні Одеського Припортового заводу. Тому у 2010 році відбулося перепоховання козацьких могил.

Перші сучасні військові поховання на цьому цвинтарі з'явилися ще у 2014 році. Відтоді кількість синьо-жовтих прапорів на могилах значно зросла. Від початку повномасштабного вторгнення тут з'явилися цілі меморіальні ділянки.

Команда дослідників планує створити 3D-моделі найцінніших надгробків та підготувати документи для внесення цвинтаря до переліку об'єктів культурної спадщини. Матеріали передадуть до Департаменту культури Одеської ОДА.

Експедиція також досліджуватиме інші давні некрополі Південнівської та сусідніх громад.

Довідка: ГО "Україна Інкогніта" – єдина організація в Україні, яка системно займається обліком старовинних некрополів. У базі даних організації вже понад 870 історичних цвинтарів.

Також організація створює цифрові копії об'єктів культурної спадщини, у тому числі церкви Спаса на Берестові – об'єкту Світової спадщини ЮНЕСКО. ГО "Україна Інкогніта" регулярно проводить експедиції маловідомими регіонами України та організовує толоки з упорядкування старовинних цвинтарів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на Одещині розмило старовинний цвинтар. Гроби стирчать просто з обриву.