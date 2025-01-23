Ритуальна "мафія" біля російського кордону: в Сумах до битви за могили підключили ТЦК

Як комунальна ритуальна служба КП "Спецкомбінат" у Сумах замість допомоги родичам померлої ледве не зірвала поховання.

Коли у людини важке горе, померли рідні, найменше, що вона очікує почути від представників комунальної влади – це грубу лайку і погрози завадити похованню. Та саме з таким ставленням від Комунального підприємства "Спецкомбінат", яке, схоже, захопило в Сумах монополію на надання ритуальних послуг, зіткнулися родичі померлої нещодавно літньої жінки. До перешкоджання в організації поховання за збігом обставин опинились задіяні навіть представники ТЦК та СП, які прямо на кладовищі виписали повістку копачеві приватного поховального бюро. Про дивні особливості поховань в Сумах — читайте в нашому матеріалі.

"Не дозволимо", замість "співчуваємо і допоможемо"

Бабуся Віра, яка народилася у 1937 році (з етичних міркувань її прізвище ми називати не будемо), прожила довге і непросте життя. Вона пройшла Другу світову (тобто, має статус дитини війни), потім увесь час чесно працювала, разом з чоловіком виростила сина. 15 років тому жінка поховала коханого чоловіка. А останнім часом постійно здригалася від вибухів ворожих ракет, якими рашисти щодня гатять по Сумах. Зрештою, здоров’я старенької не витримало, і 14 січня вона пішла з життя.

Та перед цим потурбувалася про те, аби лежати у землі поруч зі своїм чоловіком. Для цього вона оформила так зване "бронювання" ділянки в межах родинної огорожі на Баранівському цвинтарі в Сумах. Про це на документах про поховання чоловіка зроблено відповідну однозначну відмітку. Дані про це також зазначені і в архівних документах КП "Спецкомбінат", яке рішенням міської ради визнано ритуальною службою в місті та зобов’язане вести всю відповідну документацію.

Коли старенька померла, довірити організацію поховання родичі вирішили приватному ритуальному агентству "Реквієм", маючи повне право на вибір надавача послуг. А далі, зі слів родичів померлої, відбулося наступне.

Коли 15 січня вони приїхали в офіс КП "Спецкомбінат", аби залагодити усі необхідні питання з документами, зокрема підтвердити бронь і проплатити копання могили, працівники комунального підприємства відразу зустріли їх вороже, завивши, що могили копати не будуть, та й взагалі не дозволять поховання, якщо послуги замовлять не через їхню установу. І стали вимагати розірвання договору з приватним ритуальним бюро. При цьому у КП навідріз відмовилися піднімати архівні документи, які б підтвердили, що старенька справді забронювала місце поруч із померлим чоловіком, погрожуючи кримінальною справою "за самозахоплення". Хоча, нагадаємо, ховати бабусю збиралися в межах родинної ділянки.

"З мамою, коли вона приїхала до КП "Спецкомбінат" аби вирішити питання щодо підготовки могили для бабусі, просто не захотіли розмовляти. "Ми вам не дамо ховати. Все тільки через нас – розривайте договір з приватним бюро, платіть нам і лише тоді дозволимо". Ось так сказали убитій горем мамі. Жодні аргументи, що бабуся має повне право бути похованою поруч з дідусем, що є всі документи і дозволи, є актовий запис про бронь на свідоцтві поховання діда, треба лише підняти ці документи в архіві, – не спрацювали. "Тільки через нас. Інакше будете відповідати", — розповіла "Телеграфу" про обставини онука померлої жінки Ольга.

Ситуацію намагалася вирішити приватне ритуальне бюро – його представники також їздили до КП "Спецкомбінат" щоб урегулювати це питання.

"До нас звернулися родичі померлої, ми згідно з Законом про "Про поховання та похоронну справу" та відповідно до укладеного з родичами договору-замовлення надали їм усі обумовлені послуги, ті, які маємо право надавати. Але є послуги, які наразі повністю монополізовано КП "Спецкомбінат" — це, зокрема, копання могили. Родичі померлої спершу самостійно звернулися до КП з цього приводу, надавши абсолютно всі необхідні первинні документи. І тут "Спецкомбінат" несподівано відмовляє людям у копанні могили. Мотивуючи це наступним чином: "А чому ви пішли до приватної фірми, а не до нас? А ми вам тепер не надамо дозвіл. Але якщо ви заберете гроші і прийдете до нас – тоді надамо", — розповідає про своє бачення ситуації Олена, адміністратор приватного ритуального бюро.

Після цього родичі написали доручення на приватне бюро, аби воно вже саме вирішило це питання. Та коли адміністратор "Реквієму" Олена приїхала до КП "Спецкомбінат", то теж почула категоричну відмову.

"Оскільки вони не мали право відмовляти у забезпеченні законних прав родичів померлої людини щодо підготовки для неї могили, а я, маючи доручення, мала всі законні підстави представляти інтереси родичів у цьому питанні, то я викликала поліцію, яка зафіксувала факт відмови Комунальним підприємством "Спецкомбінат" реєстрації звернення щодо поховання. Я також написала заяву на ім’я керівника КП "Спецкомбінат" про надання дозволу на поховання. Та він мою заяву проігнорував, і відповіді досі не надав. Але ви ж розумієте ситуацію – час ішов, людина померла кілька днів тому… Відтак, враховуючи ігнорування з боку комунального підприємства законних прав рідних померлої, ми зі свого боку забезпечили усе, аби жінку таки було поховано, у тому числі підготували місце для поховання відповідно до всіх санітарних норм. Адже ні померла, ні її родичі не винні, що Комунальне підприємство ігнорує закон і використовує шантаж, аби заробляти гроші", — розповідає Олена.

ТЦК "на службі" КП "Спецкомбінат"

На цьому зневажання до померлої від КП "Спецкомбінат" не завершилося. Наступного дня, за кілька годин перед похованням, син померлої разом ще з одним родичем прибули на цвинтар, аби вирішити питання щодо відспівування, а заразом перевірити, як справи з підготовкою могили. І застали там керівництво КП "Спецкомбінат" — заступника директора та юриста.

Ті в ультимативній формі стали вимагати засипати вже частково викопану могилу і навіть самі почали зневажливо, ногами, її засипати. Юрист при цьому, замість висловити співчуття, став у знущальному тоні звертатися до сина померлої, мовляв, "Що, не знаєш цивільного кодексу? Ну, тепер буде тобі за "самозахоплення".

Також працівники комунальної ритуальної служби викликали на місце поліцію. Втім, поліцейські, ознайомившись із повним пакетом документів, що підтверджували право на поховання (їх підвезли на місце працівники "Реквієму"), просто зафіксували факт звернення від керівництва "Спецкомбінату" та мали совість не втручатися у похорон.

Зате "відзначилися" працівники Сумського МТЦК та СП. Як повідомили редакції і родичі померлої бабусі, й працівники "Реквієму", на цвинтар прибули представники ТЦК і прямо над могилами стали вимагати у присутніх документи.

"Зі слів батька, все виглядало так, що "Спецкомбінат" вирішив використати ТЦК у якості "крайнього аргументу", аби зірвати похорон бабусі. При цьому військові не чіпали представників "Спецкомбінату", зате почали "пресувати" хлопців із "Реквієму. У результаті одному таки виписали повістку. Хоча, наскільки мені відомо, у нього на утриманні четверо дітей", — розповідає про події Оля, онука померлої.

"Таким чином "Спецкомбінат" просто вирішив помститися нам. За моїми даними, викликали представників ТЦК юрист КП "Спецкомбінат" та заступник директора. Цікаво, це у ТЦК зараз така "послуга" — "прибрати конкурента"? Співробітники ТЦК приїхали і цілеспрямовано причепилися до наших працівників, у першу чергу саме до копача. Складалося враження, що вони чітко хотіли завадити, аби могила була викопана", — вважає адміністратор "Реквієму" Олена.

"Невже бабуся на таке заслужила"?

Того ж дня, коли поховальна процесія з тілом бабусі Віри під’їхала до воріт цвинтаря, стався ще один кричущий інцидент. Доглядачка кладовища категорично відмовилася відкривати ворота. З криками та лайкою вона накинулася на родичів та представників ритуального бюро "Реквієм", заявивши, що не пустить процесію на цвинтар.

"Чесно кажучи, мене просто почало трясти. Я підійшла до неї і спитала, чи має вона совість, попросила поважати пам’ять померлої. І лише тоді вона примовкла. Я десь читала, що законом заборонено знущатися над пам’яттю померлих і їхніми родичами (справді, у Законі "Про поховання та похоронну справу" прямо говориться, що "вчинення дій, що мали на меті зневажити родинну чи суспільну пам’ять про померлого, продемонструвати негативне ставлення до померлого, завдати образи рідним та близьким померлого" — вважається наругою, — ред.). Але що це, як не знущання? Невже моя бабуся, яка пройшла Другу світову війну, потерпала під ракетами рашистів — заслужила таке ставлення від своїх же? Невже такого ставлення заслуговує моя мама, яка і зараз щодня, попри вік, під обстрілами працює лікарем? До речі, я дізналася, що це далеко не перший скандал із цим "Спецкомбінатом" — вже бували випадки, коли вони ставили людям палки в колеса при похованні їхніх рідних. Навіть військовослужбовців. Невже, сумська влада вважає цю ситуацію нормальною?" — ставить питання онука померлої жінки.

Саме ці та низку інших питань редакція "Телеграфу" збиралася адресувати керівництву КП "Спецкомбінат", зателефонувавши за номером, вказаним на сайті цієї комунальної установи. Проте в телефонній розмові жінка, яка представилася менеджером, повідомила, що не уповноважена давати коментарі. "Телеграф" попросив її зв’язати з керівництвом, і та пообіцяла, що зв’яже з заступником директора. "За 5-7 хвилин ми вам перетелефонуємо. Та я думаю, що він коментувати не буде", — повідомила менеджер.

Так зрештою воно і сталося – на момент публікації ніхто з КП "Спецкомбінат" на зв’язок із редакцією не вийшов.

Так само відмовилися телефоном коментувати ситуацію і в Сумському МТЦК та СП. Редакція надзвичайно поважає усіх військовослужбовців ЗСУ, які кожний на своєму місці робить все можливе для захисту країни. У тому числі і військовослужбовців ТЦК, які роблять непросту і дуже потрібну справу. Наразі ми направили до Сумського МТЦК та СП запит, де просимо його керівництво відреагувати на ситуацію. Адже такі випадки, коли військових з ТЦК задіюють у якості інструменту для прибирання конкурентів у комерційній суперечці, явно виставляють роботу територіальних центрів комплектування у негарному світлі.

Ще один запит редакція адресувала начальникові Сумської МВА, меру міста та уповноваженому з питань запобігання корупції. У запиті редакція просить роз’яснити позицію керівників міської влади щодо всієї цієї ситуації.

Деякі факти про КП "Спецкомбінат", або штучна монополія з кримінальним духом

У процесі підготовки матеріалу редакції стало цікаво, чому це КП "Спецкомбінат" вважає себе єдиним можливим виконавцем робіт по копанню могил. Так, на сайті установи зазначено, що "Копка могил власними силами замовників та іншими суб’єктами господарювання на кладовищах міста забороняється, відповідно до рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 25.12.2007 №636".

Наразі ми не змогли знайти зазначене рішення Виконкому на сайті Сумської ради у відповідному розділі. Дані за 2007 рік – виявилися просто відсутніми.

Скриншот з Інформаційного порталу Сумської міськради

Та "таємницю" відкрили дані Єдиного реєстру судових рішень. Виявляється, ще у 2007 році КП "Спецкомбінат" звернулося до Виконкому з ініціативою заборонити усім іншим суб’єктам займатися викопуванням могил на усіх сумських цвинтарях, начебто, через необхідність повного обстеження територій кладовищ міста на предмет наявності вибухонебезпечних предметів. При цьому рішення мало бути "тимчасовим". Але, як бачимо, розтягнулося на цілих 18 років, протягом яких "Спецкомбінат", фактично, забезпечив собі штучне монопольне становище у цій сфері.

Інший цікавий факт стосується керівника КП "Спецкомбінат" Максима Лашутко. Призначений керувати сумським ритуальним монополістом Лашутко був у березні 2024 року. До цього встиг попрацювати у Виконкомі Сумської міськради, побував депутатом Сумської облради та очолював "Сумський обласний фонд підтримки підприємництва".

Та запам’ятався Максим Лашутко сумчанам не діяльністю на цих посадах, а кримінальною справою, яку відкрила на нього Сумська обласна прокуратура. Виявляється, що будучи у 2020 році керівником компанії "РОСТ-ГРУПП", Лашутко міг заволодіти бюджетними коштами, виділеними на ремонт однієї зі шкіл міста.

Відтак у 2022 році йому висунули звинувачення за фактом заволодіння майном у великих розмірах шляхом підробки документів (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України). Остання згадка в Єдиному реєстрі судових рішень щодо цієї справи датована листопадом 2022 року – захист Лашутко просив відмінити заставу у розмірі 1,3 млн грн, але суд йому в цьому відмовив.

Як людину з подібним бекграундом допустили керувати досить специфічною у плані корупційних ризиків сферою – загадка. Ну а наслідки такого призначення ми спостерігаємо зараз – коли комунальне підприємство прибирає конкурентів за допомогою ТЦК та, фактично, паплюжить пам’ять померлих.

"Телеграф" слідкуватиме за ситуацією з наданням ритуальних послуг у Сумах та інших містах. Не перемикайтеся.