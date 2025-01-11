На курорті Драгобрат горить готель – вогонь гасять туристи (відео)

Причини події встановлюються

У суботу, 11 січня, на гірськолижному курорті Драгобрат у готелі виникла пожежа. Вогонь охопив будівлю повністю і відпочиваючі почали самотужки намагатися ліквідувати спалах.

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали. На щастя, ніхто із людей не постраждав.

Відомо, що на території українського гірськолижного курорту Драгобрат раптово почав горіти готель. Попередньо, пожежа сталася через вибух балона з газом.

За інформацією очевидців, людей встигли евакуювати та ніхто не постраждав. При цьому є високий ризик розповсюдження вогню на сусідній готель – звідти людей також евакуювали.

Пожежних та рятувальників на місці загоряння немає. Це може бути пов’язано з тим, що через складні погодні умови в гори дуже важко доїхати швидко. Гасити вогонь допомагають туристи та власники готелю.

Точні причини та обставини події встановлюються.

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