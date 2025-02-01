Аеропорт "Бориспіль" готується до відкриття? Там провели цікавий тендер на 750 тисяч

Йдеться про комп’ютерне обладнання

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" не працює майже три роки — з 24 лютого 2022-го, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Проте державне підприємство здійснило закупівлю деталей для комп’ютерів.

Сума тендеру становить 757 750 грн, свідчать дані порталу Zakúpivli.pro. Аукціон відбувся 7 січня.

Закритий аеропорт придбав за бюджетні кошти 61 серверний жорсткий диск, 32 накопичувачі, 8 низькопрофільних відеокарт та 50 плат оперативної пам’яті.

Поставка має відбутися на умовах післяплати до 31 липня.

Раніше на Чернігівщині в Менський зоопарк закупили одного птаха і тварину за чималі кошти. Йдеться про рожеве фламінго за 240 тисяч грн та одну капібару за 100 тисяч грн.

Також один із портів України провів дивний тендер, адже на закупівлю Coca-Cola та Sprite витратили чималу суму.

Крім того, "Телеграф" розповідав, що "Київводоканал" оголосив чималий тендер. На туалетний папір та носові хустки витратить 2 млн грн.