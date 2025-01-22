Але тільки червоного кольору. Комунальники Тернополя провели тендер на купівлю iPhone

Наскільки виправдані такі витрати залишається лише здогадуватись

Тернопільське комунальне підприємство "Тернопільводоканал" вирішило придбати елітні смартфони за бюджетні кошти. На третій рік повномасштабної війни КП оголосило тендер на закупівлю чотирьох телефонів.

За даними системи Prozorro, комунальники з Тернополя планують витратити практично 41 тисячу гривень на придбання трьох смартфонів Samsung Galaxy A05 4/64 Black та одного смартфона Apple iPhone 13 128Gb виключно червоного кольору.

Тендер уже відбувся — переможцем стало ТОВ "ВФ Рітейл", яке за 40 964 гривні має поставити КП 4 смартфони.

Згідно з даними системи YouControl, ТОВ "ВФ Рітейл" було зареєстровано 12.07.2017 року і його статутний капітал становить 1 260 140 000 гривень.

Поставити смартфони комунальникам мали до 31 березня 2024 року.

Судячи з цін в українських інтернет-магазинах, вартість смартфона Samsung Galaxy A05 4/64 Black становить 4200 гривень, а смартфона Apple iPhone 13 128Gb — 26 500 гривень.

Не складно порахувати, що на придбання телефонів мали витратити 39 100 гривень, але ніяк не 40 960 гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що керівництво села на Полтавщині купило собі два дорогі iPhone за бюджетні гроші. Виконавчий комітет Пришибської сільради Кременчуцького району оголосив тендер на закупівлю преміальних смартфонів.