Купили капібару за 100 тисяч і не тільки. Зоопарк на Чернігівщині оголошував чималі тендери

Капібару мали отримати ще торік

На Чернігівщині до Менського зоопарку закупили одного птаха та тварину за чималі кошти. Йдеться про рожевого фламінго за 240 тисяч грн та одного капібару за 100 тисяч грн.

Про це свідчать дані порталу zakupivli.pro. Зазначається, що капібару купили ще у 2024 році, а от фламінго планують придбати цього року.

Замовником виступає Менський зоологічний парк загальнодержавного значення. А предметами закупівлі — рожевий фламінго та капібара самець. При цьому у документах на тендер не вказаний постачальних та вік тварин, птахів.

З держбюджету України на третій рік повномасштабного вторгнення на це виділено 240 тисяч грн та 99 тисяч грн. Тендер на закупівлю капібари відбувся у червні 2024 року, а кінцевий термін виконання договору — 31 грудня 2024 рік.

Фламінго планують закупити до 1 квітня 2025 року, а тендер оголошували 29 січня 2025 року.

Загалом за два роки зоопарк оголошував чимало тендерів на корма, знаряддя для прибирання тощо. На закупівлю тварин витрачено понад 340 тисяч грн.

Нагадаємо, один з портів України провів дивний тендер, адже на закупівлю Coca-Cola та Sprite витратили чималу суму.

Раніше "Телеграф" розповідав, що "Київводоканал" оголосив чималий тендер. На туалетний папір та носовички витратять 2 млн грн.