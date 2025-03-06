Сміявся з Путіна і підтримував Україну: що казав Жванецький про вторгнення росіян на Донбас

Сатирик відрізнявся особливим "одеським гумором"

Михайло Жванецький — популярний український сатирик, артист, письменник єврейського походження. Він прославився своїми жартами та висловлюваннями у пострадянському просторі. Сьогодні, 6 березня, гумористу б виповнився 91 рік. Однак він помер у листопаді 2020 року.

Жванецький відрізнявся своїм "одеським гумором" та алегорією у виступах. З нагоди дня народження сатирика "Телеграф" підготував добірку його найпопулярніших висловлювань про Україну. Також згадаємо, що він казав про Росію після того, як вона почала війну на Донбасі в 2014 році.

Найкращі цитати Михайла Жванецького про Україну

"В Одесі: "Скільки коштують помідори?" – запитують на Привозі. "Прошу шість, віддам за п'ять". – "Ну тоді куплю за чотири, тримай три".

"Хто я такий, крім того, що єврей. Звичайно, українець. Це в Америці я росіянин. Зараз за єврея в Росії, за росіянина в Америці можна отримати по пиці. Так що вибираємо середнє. Так чого там прикидатися. Ніс і мова говорять самі. Такою мовою, якою я володію, говорять тільки в Україні, і тільки в одному місці".

"Що ще мене пов'язує з Україною, крім їжі, моря, повітря, гумору… Мабуть, люди, які так важко живуть на її землі".

"Мені подобалося бачити людей на Майдані. Я бачив народ. Я давно не бачив народ".

"У Росії є те, що відрізняє її від України в гіршу сторону – озлоблене населення".

"Але немає одеського гумору, немає одеської літератури. Є гумор, викликає сміх, а є жарти, що викликають усмішку, співчуття".

"У нас в Одесі швидко підняте не вважається таким, що впало".

"Наша любов з Україною взаємна. Я і не знав, що є Жванецьке городище. Було б приємніше, щоб на мою честь".

На питання, що мене пов'язує з Україною, хочеться відповісти: "А що вас пов'язує з батьками?" Звідки я знаю? Щось пов'язує".

"З Одеси можна виїжджати, можна виїхати назавжди, але сюди не можна не повернутися".

"Одеситка, у якій руки зайняті дитиною, нічого не може розповісти".

"Я все життя пишу тільки про Одесу. Це мої розповіді по всьому світу. Одеса — це перлина України. І все, що мені властиво: мова, гумор, характер, афоризми, всі мої крики, зойки, все, що я створюю і видаю, — з життя Одеси".

"Ну що для мене Україна, якщо я живу тут липень-серпень-вересень-жовтень-листопад. Поки не зрівнюється погода. Коли зрівнюється — перелітаю. Я тут народився. В енциклопедичному словнику 1998 року на сторінці 396 між "жвалм" і "жвачні" є "Жванецьке городище трипільської культури біля однойменного села в Україні. Хмельницька область, оборонний вал, залишки жител і двоярусних гончарних горнів". Так тисячу вибачень, хто я такий? Крім того, що єврей. Звичайно, українець".

"Насправді – це просто заздрість, що українці змогли, дозволили собі, не промовчали… А під кінець – та ви жебраками там усі будете в цьому Євросоюзі!.. А у Митному союзі всі, *лядь, просто неймовірні багатії!".

Також Жванецький висміював президента Росії Володимира Путіна. Йшлося про виступ диктатора перед чиновниками щодо корупції у країні-агресорці.

"Був здивований тій сміливості, з якою президент прямо в зал, де сиділи губернатори, міністри, депутати, сміливо говорив про корупцію. Ця публіка зустріла все це твердо, так само відкрито і сміливо дивлячись йому в очі. Він говорив: "У нашій країні процвітає корупція". Вони навіть відчинили блокноти і щось записали. Ніхто не схопився істерично: як ви смієте чому це, хто, де? Ніхто цього не сказав. Це було залізно, бо. Де вона процвітає? У країні. Не тут, у країні. Ото вийдемо, там вона і процвітає", – іронізував Жванецький.

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має будинок в Одесі, де виріс Жванецький. Він розташований неподалік ринку "Привоз".